Shai 40 punkti olid Magicule liiast

Shai Gilgeous-Alexander. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliigas NBA teenis Oklahoma City Thunder tähtmängija Shai Gilgeous-Alexanderi eestvedamisel üheksanda järjestikuse võidu.

Mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Gilgeous-Alexander tabas väljakult 27 viskest 14 ja kogus üleplatsimehena 40 punkti, vedades Thunderi 113:108 (26:22, 25:28, 34:29, 28:29) võiduni Orlando Magicu üle.

Tegemist oli sel hooajal juba kuuenda korraga, kui kanadalase arvele jäi vähemalt 40 punkti. Kena esitusega sai hakkama ka Chet Holmgren, kes viskas 20 punkti ja võttis 12 lauapalli. Magicu särgis vastas Paolo Banchero 32 punktiga. Thunderist sai ühtlasi esimene meeskond, kes kindlustanud koha play-off'is.

Thunderi lähim jälitaja läänekonverentsis, San Antonio Spurs oli võõras saalis 132:104 (39:22, 39:25, 34:34, 20:23) üle Sacramento Kingsist. Vaid 22 mänguminutiga piirdunud Victor Wembanyama tõi võitjate kasuks 18 punkti, lisaks hankis kaheksa lauapalli ja jagas kolm resultatiivset söötu. De'Aaron Fox kostitas kunagist koduklubi 15 punktiga.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons alistas võõrsil Washington Wizardsi 130:117 (32:32, 31:25, 37:26, 30:34). Pistonsi tähtmängija Cade Cunningham sai vigastuse tõttu mängida ainult viis minutit, tema asemel vedas võitjate rünnakut Jalen Duren 36 punktiga.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Miami Heat 136:106
New York Knicks - Indiana Pacers 136:110
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 116:123
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116:104
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 124:96

Toimetaja: Henrik Laever

