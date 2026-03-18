USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

Salvador Perez võidukarikaga. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
World Baseball Classicu ehk pesapalli maailmameistrivõistlused võitis Venezuela, kes alistas finaalis USA 3:2.

Venezuela asus viienda vooru lõpuks juhtima 2:0, aga USA-l õnnestus seis viigistada kaheksandas voorus. Viimases üheksandas voorus tõi Venezuelale võidupunkti Eugenio Suarez.

"World Series (USA profiliiga MLB finaal - toim.), nagu kõik teavad, on üks tähtsamaid meistritiitleid, kuid kodumaa esindamine kaalub sellegi üles. Seepärast on praegune hetk meie jaoks ülimalt eriline," sõnas võitjate kapten Salvador Perez.

Venezuela seni parimaks tulemuseks MM-il oli 2009. aastal saavutatud kolmas koht. USA kaotas finaalis teist MM-i järjest, kolm aastat tagasi jäädi alla Jaapanile. Venezuela on ühtlasi teine Ladina-Ameerika riik, kes maailmameistriks kroonitud. Esimesena sai sellega hakkama Dominikaani Vabariik 2013. aastal.

