Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

Jäähoki
Optibet hokiliiga: HC Panter - HK Zemgale
Optibet hokiliiga: HC Panter - HK Zemgale Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik/HC Panter/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter kaotas Balti liiga veerandfinaalis kolmandat korda HK Liepajale ja langes konkurentsist välja.

Panter kaotas seeria esimesed kaks kohtumist 1:4 ja 2:5 ning teisipäeval peetud kolmandas kohtumises tuli neil tunnistada kodumeeskonna 8:1 (3:0, 3:1, 2:0) paremust.

Võitjate poolel säras 23-aastane Daniels Andersons, kes viskas kaks väravat ja tegi eeltöö veel neljale tabamusele. Eesti klubi auvärava eest hoolitses soomlane Lenni Suutari.

Liepaja kohtub poolfinaalseerias põhiturniiril teise koha saavutanud Zemgalega. Teises poolfinaalis läheb põhiturniiri võitja Mogo vastamisi kas Kiievi Capitalsi või Riia Prizmaga, selles paaris juhib veerandfinaali Capitals mängudega kaks-null.

Toimetaja: Henrik Laever

Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

