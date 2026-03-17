Gert Krestinov võitis hooaja avavõistluse Lätis

Võrreldes eelnevate aastatega jäi osavõtjate arv MX1 klassis natuke tagasihoidlikumaks. MX1 klassis tuli starti kaheksa võistlejat, nende hulgas kolm eestlast. Hommikuses ajasõidus mahtusid neli esimest ühe sekundi sisse. Parima ringiaja sõitis välja kodurajal võistelnud Uldis Freibergs (Läti), teine oli Edvards Bidzans (Läti) ja kolmas Krestinov. Egart Pihlak ja Kairo Katkosilt olid vastavalt kuues ja seitsmes, vahendab msport.ee.

Avasõidus võttis MX1 klassi arvestuses liidrikoha enda kätte Bidzans, talle järgnesid Freibergs ja Krestinov. Bidzans jäi aga juba kolmandal ringil raja äärde ja esikoha eest hakkasid võitlema Freibergs ja Krestinov. Lätlane liikus meie mehest igal ringil natuke kiiremini ja lõpuks võttis ta turvalise edumaaga Krestinovi ees esikoha. Kolmandana tuli finišisse leedulane Marius Adomaitis. Pihlak lõpetas sõidu viiendana ja Katkosilt kuuendana.

Teises sõidus tegi MX1 klassi meestest parima alguse Krestinov, kes asus sõitu juhtima. Tema peamine konkurent esikohale Freibergs oli samal ajal stardiga hädas ja pidi tagant poolt tulema hakkama. Freibergs suutiski kiirelt teisele kohale tõusta ning ta püüdis kinni ka Krestinovi. Sõidu lõpus käis meeste vahel väga tuline heitlus ning lätlane üritas kõike, et liidriks saada. Krestinov näitas samuti head füüsilist vormi ja jaksas lõpuni pingutada ning hoidis Freibergsi enda seljataga ning võttis 0,7-sekundilise edumaaga esikoha. Kolmandana tuli finishisse taas Adomaitis. Pihlak oli taas viies ja Katkosilt seitsmes.

Päeva kokkuvõttes teenisid Krestinov ja Freibergs võrdselt punkte ja teise sõidu paremus andis esikoha Krestinovile. Pjedestaali kolmandale astmele tõusis Adomaitis. Pihlak oli võistluse kokkuvõttes viies ja Katkosilt seitsmes.