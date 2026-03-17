Üprus pääses Austrias poolfinaali, Rumeenias oli eestlastel edukas nädal

Jan-Markus Üprus (nr 18) koos tiimiga Autor/allikas: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel/Facebook
Möödunud nädal möödus mitmete võõrsil mängivate Eesti võrkpallurite jaoks oluliste play-off'ide rütmis.

Soome meistriliigas algasid play-off'id ja Marily Lassi koduklubiks olev LiigaPloki sai veerandfinaali kahes esimeses mängus Salo LP-Viesti vastu kaks kaotust. Avamängus tunnistati vastase 3:1 (27:25, 25:18, 20:25, 25:22) paremust, Lassilt 16 punkti (+10). Seejärel saadi 0:3 (16:25, 22:25, 16:25) kaotus, eestlannast nurgaründaja arvele jäi üheksa punkti (+2). Seeria mängitakse nelja võiduni, vahendab Volley.ee.

Jan-Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen pääses Austria kõrgliigas poolfinaali. Möödunud nädalal alistati veerandfinaalis kahel korral Grazi Holding. Esmalt saadi kirja 3:1 (25:19, 25:18, 22:25, 25:18) võit, Üprus statistikasse midagi kirja ei saanud. Seejärel saadi samuti 3:1 (31:29, 17:25, 25:15, 25:22) võit, Üprus tõi osalise mänguajaga kaheksa punkti (+7). Seeria võideti mängudega 3:1 ja pääseti seega poolfinaali, kus vastaseks TSV Hartberg.

Poola meistriliigas sai Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik 2:3 (22:25, 21:25, 25:22, 27:25, 15:17) kaotuse Sokól & Hagric Mogilnolt. Laak tõi oma naiskonna parimana 23 punkti (+17). Tabelis ollakse põhiturniiri eelviimase vooru eel 41 punktiga neljandad.

Rumeenias olid edukad mõlemad eestlaste tööandjad. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau alistas 3:0 (25:16, 25:15, 25:13) Bukaresti CSM-i. Teppanilt kaheksa (+7) ja Hurdalt 10 punkti (+1). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada alistas samuti 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) Unirea Dej, Lõhmuselt kuus punkti (+1), Vanker tõi ühe geimiga ka ühe punkti (+1). Tabelis on Galati 46 punktiga teine ja Zalau 42 punktiga kolmas.

Prantsusmaa meistriliigas pidid mõlemad seal mängivad eestlased leppima kaotusega. Alex Saaremaa ja Chaumont jäid 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 18:25) alla Tours'ile, Saaremaalt 15 punkti (+7). Robert Viiber ja Narbonne pidid tunnistama Montpellier'i 3:1 (25:22, 25:21, 24:26, 25:23) paremust, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (-3). Liigas on Narbonne 30 punktiga 11. ning Chaumont 25 silmaga 12. positsioonil. Esiliigas sai Ardo Kreegi koduklubiks olev St-Quentin 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) jagu Reimist, Kreek tõi kolm punkti (+1). Tabelis ollakse 43 silmaga kolmandad.

Jaapanis kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas Nagano meeskonnaga. Esimene mäng kaotati 0:3 (22:25, 23:25, 22:25), Tammearult 14 ja Tammemaalt 15 punkti. Seejärel saadi samast vastasest aga 3:0 (25:8, 25:16, 25:14) jagu, Tammearu tõi 12 punkti, Tammemaa lisas kaheksa punkti. Tabelis ollakse kaheksandal kohal 10 võidu ja 24 kaotusega.

Joosep Kuriku koduklubi Genfi Chenois sai Šveitsi meistriliiga poolfinaali teises mängus Näfelsi vastu sarnaselt avamängule 0:3 (15:25, 20:25, 20:25) kaotuse. Kurik tõi kaheksa punkti (+1).

Karli Alliku tööandja Abba Pineto sai Itaalia esiliigas 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) võidu Cantu üle. Allik tõi 11 punkti (+9). Tabelis on Abba Pineto 50 punktiga esimene. Itaalia tugevuselt kolmandas liigas sai Kevin Saare koduklubi Napoli 1:3 (25:21, 17:25, 16:25, 19:25) kaotuse Modicalt, Saar tõi üheksa punkti (+5). Tabelis on Napoli seitsme punktiga viimane.

Kadi Kullerkannu tööandja Milon kaotas Kreeka kõrgliigas 0:3 (15:25, 19:25, 22:25) AEK-le, Kullerkann tõi 11 punkti (+3). Tabelis ollakse 20 punktiga üheksandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

