Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

Gudas uisutas eelmisel neljapäeval toimunud NHL-i kohtumises väljasirutatud põlvega Matthewsile sisse. Matthews sai tabamuse vastu põlve, jäi jääle mõneks ajaks lebama ning vajas väljakult lahkumiseks tiimikaaslase abi. Mängu järel teatas Maple Leafs, et Matthews peab kogu ülejäänud hooaja vahele jätma.

Anaheim Ducks Radko Gudas only getting a 5-game suspension for this cheap shot on Maple Leafs Auston Matthews, is awful.



Matthews is now out for the season...



A fair judgment for ending a player's season should be a season-ending suspension imo pic.twitter.com/QCpCENHf63 — Jon Root (@JonnyRoot_) March 14, 2026

NHL-i distsiplinaarkomisjon otsustas päev hiljem Gudast karistada viie mängu pikkuse keeluga ja 104 166 USA dollari suuruse rahatrahviga. The Athleticuga suhelnud allikate sõnul piirdus liiga viie mänguga, sest Gudas ei ole viimase pooleteise aasta jooksul halva käitumisega silma paistnud. Varasemalt on Tšehhi hokimehele määratud NHL-is neli erinevat võistluskeeldu, millest viimase sai 2019. aastal.

Kuigi Ducksi peatreener Joel Quenneville kaitses oma mängijat, rõhutades, et tegemist oli ettekavatsemata kokkupõrkega, siis Maple Leafsi leer ja mitmed nii praegused kui ka endised NHL-i mängijad olid veendumisel, et Gudas pääses liiga leebe karistusega.

"See oli räpane võte," pahandas Maple Leafsi peatreener Craig Berube. "Arvestades vea tõsidust, olen sügavalt pettunud ja šokeeritud, et liiga langetas sellise otsuse," ütles Matthewsi agent Judd Moldaver. "See otsus vähendab veelgi kõigi mängijate usaldust distsiplinaarkomisjoni vastu. Nii mängijad kui ka fännid väärivad paremat," lisas Moldaver.

Liiga tippmängijate sekka kuuluv Connor McDavid oli sarnasel seisukohal, aga valis oma sõnu ettevaatlikumalt kui Moldaver. "Mängijate ohutuse eest vastutav osakond annab endast parima, neil ei ole lihtne töö. Samas tuleb paremini selgitada, kuidas selliseid otsuseid langetatakse. Kui iga kord, kui keegi saab mängukeelu ning seejärel kõik kurdavad, miks ja mille põhjal karistuse pikkust määratakse, siis tasuks ehk mõelda, kas on olemas parem lahendus, millega mõlemad pooled rahule jääksid. Praegu tundub selles küsimuses olevat palju frustratsiooni," rääkis McDavid.

Teisipäeval kommenteeris Gudasele määratud karistust NHL-i mängijate ohutuse osakonna juht George Parros, kelle sõnul järgis liiga tavapärast menetlusprotsessi. "Selliseid olukordi hinnates vaatame ainult konkreetset vahejuhtumit, mitte mängijat ennast. Langetasime selle otsuse neid asjaolusid arvestades ja leidsime, et see oli sobiv karistus. Mina jään sellele otsusele kindlaks," selgitas Parros, lisades, et liiga oli teadlik, et Matthews sai kokkupõrke järel tõsise vigastuse.

35-aastane Gudas sattus oma käitumisega jääl kõrgendatud tähelepanu all ka hiljutistel taliolümpiamängudel, kui põrkas kokku Sidney Crosbyga. Kanada kapten pidi edasised mängud vahele jätma ja taastub praegugi tollest kokkupõrkest, aga ütles, et tema Gudase peale vimma ei kanna.

Gudas saab jääle naasta 24. märtsil toimuvas mängus Vancouver Canucksi vastu.