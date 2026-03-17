Harri Kullas alustas hooaega Saksamaal kolmanda kohaga

Autor/allikas: Silve Racing
Eesti motokrossisõitja Harri Kullas tuli Tensfeldi rajal toimunud Saksamaa meistrivõistluste etapil kolmandale kohale.

Kui mõni aeg tagasi avaldas Harri Kullas, et hakkab sel suvel võistlema Kanadas, siis lisaks sellele osaleb ta tänavusel hooajal ka valitud Saksamaa meistrivõistluste etappidel vastselt loodud Schmicker Silve Racing KTM meeskonna ridades. Oma tänavuse esimese välihooaja võistluse tegigi Kullas selle meeskonna värvides nädalavahetusel Saksamaal, vahendab Msport.ee.

Schmicker Silve Racing on uus meeskond, mis koosneb Saksamaa poolsest Schmicker Racing tiimist ja Soome poolsest Silve Racing tiimist. Meeskonna peamiseks sarjaks saab olema ADAC MX Masters. Meeskonda hakkavad põhiklassis esindama Harri Kullas ja soomlane Jere Haavisto. Kullas tervet hooaega Saksamaal seoses kohustustega Kanadas kaasa teha ei saa.

"ADAC MX Masters on üks tugevamaid sarju euroopas. Sõitjate tase on väga kõrge ja ka võistlused on väga heal tasemel korralduslikult," lausus Kullas. "Need sõidud on mulle väga heaks võimaluseks vormi ja kiiruse kogumiseks enne Kanadesse minemist. Koostöö meeskonnaga on väga hästi alanud. Tiim töötab väga professionaalselt ja see sobib mulle väga hästi."

Möödunud nädalavahetusel toimuski Saksamaal Tensfeldi krossirajal hooajaeelne jõuproov. Kullas lõpetas sõidud oma uue meeskonna ridades teisel ja kolmandal kohal ning teenis päeva kokkuvõttes kolmanda koha. Ettepoole jäid temast sakslane Tom Koch ja taanlane Nicolai Skovbjerg.

Toimetaja: Siim Boikov

