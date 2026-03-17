Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

35-aastane Manyonga on eksmaailmameister ja olümpiahõbe, kuid kandnud karjääri jooksul kahel korral ka dopingukaristust, millest viimasest vabanes tunamullu detsembris.

Ta krooniti 2010. aastal juunioride maailmameistriks ja tuli järgmisel aastal täiskasvanute MM-il viiendaks, kuid tunnistas seejärel metamfetamiinisõltuvust ja ei võistelnud aastatel 2012-2014.

Areenile naasnuna võitis ta 2016. aastal Rio de Janeiros olümpiahõbeda ja aasta hiljem Londonis ka maailmameistritiitli. Aafriklase isiklik rekord kerkis 8.65 peale.

Paar aastat hiljem sai ta aga uue dopingukaristuse ja sedapuhku tuli eemal olla juba neli aastat. Nimelt läks tal tosina kuu jooksul kirja kolm puudutud dopingutesti, mis võrdsustatakse positiivse prooviga.

Tänavu parimal juhul 8.11 hüpanud Manyonga teeb kaasa esimese tiitlivõistluse pärast 2019. aasta Doha MM-i ja usub, et suudab pürgida ka 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele.

"Ma arvan, et minus on veel üks olümpia, sest need neli aastat, mis ma eemal olin, oli tunne nagu auto oleks ära pargitud ja seda ei kasutataks," võrdles ta usutluses kohalikule väljaandele Eyewitness News.