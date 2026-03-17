Colorado Avalanche'i särav minek on tuhmunud

Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins
Jäähokiliiga NHL tänavuse hooaja senine valitseja Colorado Avalanche alistus kodus Pittsburgh Penguinsile 2:7 (2:4, 0:2, 0:1) ja see tähistas juba kolmandat kaotust viimase nelja mängu jooksul.

Mäng algas tempokalt: Jevgeni Malkin viis Pittsburghi kolme mänguminuti möödudes juhtima, vaevalt minut hiljem liiga edukaim väravakütt Nathan MacKinnon viigistas, aga 15 sekundit hiljem oli Pittsburgh taas ees.

Esimesel kolmandikul visati 43 sekundi jooksul veel kaks väravat, aga kuigi Colorado viskas ühe tagasi, siis teisel ja kolmandal perioodil mängiti kodumeeskonna puurilukk veel mitu korda üle.

Malkin panustas Pittsburghi võitu kahe värava ja ühe resultatiivse sööduga. Üks värav ja kaks tulemuslikku söötu jäi kaitsja Erik Karlssoni nimele.

Sellest hoolimata on Colorado 97 punktiga hetkel endiselt liiga parim meeskond, aga nende lähim jälitaja Dallas Stars (94) pidi samuti kaotuse vastu võtma - kodus jäädi alla Utah Mammothile 3:6 (1:1, 1:1, 1:4). Idakonverentsi juhib 90 punktiga Carolina Hurricanes.

Hetkel pole NHL-is ainsatki väga heas hoos olevat klubi, kuna mitte keegi pole võitnud enam kui kaks viimast mängu. Samas ka kehval seerial olijaid napib, sest vaid Minnesota Wild on saanud kolm kaotust järjest.

Tulemused: Detroit - Calgary 5:2, New Jersey - Boston 4:2 la, NY Rangers - Los Angeles 1:4, Dallas - Utah 3:6, Colorado - Pittsburgh 2:7.

Toimetaja: Siim Boikov

Colorado Avalanche'i särav minek on tuhmunud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo