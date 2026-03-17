Kunagine maailma 39. reket sai dopingukaristuse

Tennises puhtuse eest seisev ühendus ITIA andis teada, et aastatel 2018-2020 sooritas Matosevic viis dopingureeglite rikkumist: mängijana veredopingu kasutamine ja teisele mängijale veredopingu manustamise kaasaitamine; samuti andis ta kaasmängijale nõu, kuidas hoiduda positiivsest proovist ning omas ja kasutas keelatud ainet klenbuterooli.

Matosevic jõudis 2013. aastal meeste tennise maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimale ehk 39. kohale, aga suurturniiridel ta kaugele ei pääsenud. Ta jõudis ka korra ATP 250 taseme turniiri finaali, aga kaotas selle.

Matosevic tunnistas vereülekande toimumist. "Olin enda käitumisest tülgastunud ja lõpetasin karjääri järgneval nädalal 32 ja poole aastaselt," lausus austraallane. "Mõistsin, kui kallis on elu ja kui tõsine ja hoolimatu oli minu otsus. Ma ei tegelenud peaaegu kaks aastat üldse tennisega ja kolm aastat profitennisega."

Samas kritiseeris Matosevic ITIA meetodeid, mis põhinesid tekstisõnumitel ja leidis, et tennise dopinguvastased süsteemid tuleb lammutada. "Tribunal lükkas tagasi Matosevici avalikud süüdistused ITIA uurimisprotsessi terviklikkuse kohta kui alusetud ning et ITIA tegutses antud volituste piires," seisis ITIA esmaspäeval avaldatud teates.