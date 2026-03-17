Maailma parima pesapalliriigi selgitavad USA ja Venezuela

World Baseball Classicu ehk pesapalli maailmameistrivõistluste finaali pääsesid Ameerika Ühendriikide ja Venezuela võistkonnad.

USA oli esimeses poolfinaalis parem Dominikaani Vabariigi koondisest 2:1. Seejuures polnud Dominikaani koondis senise turniiri jooksul üheski mängus teeninud vähem kui seitse punkti.

Junior Caminero tõi turniiri kõige resultatiivsema meeskonna kasuks kohe teises voorus soolopunkti, aga see jäi Kariibi mere saaremeeskonna jaoks ka kohtumise ainsaks.

Neljandas voorus õnnestus kodujooksud teha ameeriklastel Gunnar Hendersonil ja Roman Anthonyl ning kuna rohkem punkte ei teenitud, piisas sellest kolmandat korda järjest finaali jõudmiseks.

Teises poolfinaalis üritas ajalugu teha Itaalia ja jõuda esimese Euroopa võistkonnana finaali. Teises voorus õnnestuski neil kaks punkti teenida ja juhtima asuda.

Veel kuuenda vooru järel oli Itaalia 2:1 ees, aga seitsmendas jõudis Venezuela kolme mehega koju ehk pööras mängu enda kasuks ning Itaalia enam vastust ei leidnud.

Ka Venezuela koondise jaoks tähistab see aegade esimest finaali. Varem on nad vaid korra jõudnud poolfinaali.

World Baseball Classicu finaal USA ja Venezuela vahel toimub teisipäeval, 17. märtsil sarnaselt poolfinaalidele Miamis. Matšile lisab erilist hõngu ka kahe riigi vahel valitsev keeruline poliitiline olukord.