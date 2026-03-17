Atlanta Hawks keris võiduseeria kümneni

Korvpalliliigas NBA teenis kümnenda võidu järjest Atlanta Hawks, kes oli esmaspäeval kodus parem Orlando Magicust 124:112 (34:21, 33:29, 37:33, 20:29).

Atlanta tagamängija Nickeil Alexander-Walker viis oma karjääri punktirekordi 41 peale. Sealjuures tabas ta 14 üritusest üheksa kaugviset. Jalen Johnson toetas hea kolmikduubliga: 24 punkti, 15 lauapalli, 13 resultatiivset söötu. Orlando ridades panustas 18 punkti ja kümne lauapalliga Paolo Banchero.

Atlanta võitleb koha eest idakonverentsi kuue parema meeskonna seas ja konkurents neile positsioonidele on hetkel päris tihe. Orlandol on võit enam ja ka külisvõistkond oli eelnevalt heas hoos, sest kirjas oli seitse võitu järjest.

Boston Celtics alistas kodus Phoenix Sunsi 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26). Jaylen Brown tõi võitjatele 41 punkti, kaotajate vägesid vedas 40 punktiga Devin Booker.

Läti korvpallur Kaspars Porzingis korjas 30 silma ja aitas Golden State Warriorsi võõrsil 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31) võiduni Washington Wizardsi üle.

Tulemused: Atlanta - Orlando 124:112, Washington - Golden State 117:125, Brooklyn - Portland 95:114, Boston - Phoenix 120:112, Chicago - Memphis 132:107, New Orleans - Dallas 129:111, Houston - LA Lakers 92:100, LA Clippers - San Antonio 115:119.