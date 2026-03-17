TÄNA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste Euroopa meistrivõistluste valikmängult Eesti - Läti. Kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin, reporter on Kristjan Kalkun.

Tegemist on EM-valiksarja B-alagrupi viimase kohtumisega. Eesti on kaotanud kõik viis senist kohtumist, aga Läti on saanud ühe kaotuse kõrvale neli võitu ja edasipääsu järgmisesse faasi kindlustanud.

Novembris oldi omavahel vastamisi Riias ja siis ei jätnud Läti koondis Eestile erilist võimalust - enam kui paari tuhande pealtvaataja ees võeti võit 89:47. Seejuures tabasid eestlannad platsilt vaid iga neljanda viske.

Kohtumine on ühtlasi viimane keskmängija Maaja Bratka jaoks, kes seejärel enam sinisärgis väljakule ei jookse. "On aeg koondisetossud või -särk varna riputada, keha ei pea enam väga vastu, liiga suur koormus. Klubihooajal manageerime koormust, aga siin kolm mängu ühes aknas mängida on natukene liiga palju," sõnas ta ERR-ile.

Koondise kapten Mailis Pokk loodab kaaslase võiduga ära saata. "Proovime ikkagi endast anda maksimumi siin mängul ja samuti tema annab sama," ütles Pokk. "Loomulikult ma tean, et meil on siin kehas hetkel kaks väga rasket ja füüsilist mängu Hollandi ja Sloveeniaga all, aga igale mängule lähed ikka võima, mitte kaotama või lootma, et äkki saame vähemaga pähe kui eelmine kord."

"Unustame selle eelmise Läti mängu ära ja valmistume [teisipäevaseks] mänguks. Meil on omad taktikalised ideed ka, et kuidas nende mõnda nõrkust ära kasutada," lisas kapten.