KUULA | "Võimla" võtab fookusesse laskesuusatamise MK-etapi
Teisipäeval, 17. märtsil oli Vikerraadio eetris spordiarutelusaade "Võimla". Seekord on koosseisus Tarmo Tiisler, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.
Laskesuusatamise MK-etapp tõi massid Otepääle ja telerite ette. Kuidas järgmise aasta maailmameistrivõistluste peaproov õnnestus?
Hakkame talispordimöllule joont alla tõmbama ja võtame kokku Kristjan Ilvese ja Alvar Johannes Alevi hooaja.
Robert Virves säras ebameeldivalt ekstreemsel Keenia rallil.
Eesti-Läti korvpalliliigas pääses kaheksa parema hulka neli Eesti klubi. Eesti korvpallinaiskond lõpetab EM-valiksarja.
Kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustele sõidab neli Eesti sportlast. Kaardistame ootusi.
Toimetaja: ERR Sport