Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

Mäng kulges tasavägiselt, aga viimasel veerandil oli valdavalt juhtimas külalisvõistkond. Kuigi Gdynia oli taga 64:72, suudeti viigistada 73:73 ja viimasel sekundil vajalik võidukolmene visata. Seejuures oli just Suurorg visanud 44 sekundit enne lõppu 77:77 viigiseisu.

Eestlase nimele jäi 28 minutiga 12 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 0/5, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, üks viskeblokeering, kaks pallikaotust ja üks viga. Paraku oli Suuroru pluss-miinus reiting (-13) võistkonna selgelt kehvim.

Sopoti resultatiivseim oli 17 punktiga Paul Scruggs, kes võttis ka kaheksa lauapalli. Võitjatele tõi prantsuse korvpallur Milan Barbitch aga 23 silma.

Eelmised kolm mängu võitnud Trefl jätkab nüüd kaheksa vooru enne põhiturniiri lõppu 14 võidu ja kaheksa kaotusega. Rannula ja Matthias Tassi klubi Legia on 15 võidu ja seitsme kaotusega peal. Võiduprotsendilt edestavad neid vaid Szczecin (16-6) ja Wroclawi Slask (15-6).