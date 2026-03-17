Pausilt naasev hoki suurturniir toimub Põhja-Ameerikas ja Euroopas

Jäähoki
NHL- i mängijate assotsiatsiooni asejuht Ron Hainsey, tegevjuht Mary Walsh, NHL-i juht Gary Bettman ja NHL-i asejuht Bill Daly
NHL- i mängijate assotsiatsiooni asejuht Ron Hainsey, tegevjuht Mary Walsh, NHL-i juht Gary Bettman ja NHL-i asejuht Bill Daly Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Maailma tugevaim jäähokiliiga NHL tutvustas esmaspäeval 2028. aastale planeeritud jäähoki maailma karikaturniiri (World Cup of Hockey) plaane, mille kohaselt viiakse mängud kaheksa koondise osalusel läbi Kanadas ja Tšehhis.

Jäähoki maailma karikaturniir on seni toimunud kolmel korral: 1996., 2004. ja 2016. aastal ehk 2028. aastal naaseb võistlus tosin aastat kestnud pausi järel. Selle eellane on aastatel 1976-1991 peetud Kanada karikaturniir.

Erinevalt olümpiamängudest ja maailmameistrivõistlustest viib maailma karikaturniiri läbi NHL ja valdav enamus osalejatest on NHL hokivõlurid, kuigi turniirile lubatakse mängijaid ka väljaspoolt suurliigat.

Kanada linn Calgary ja Tšehhi pealinn Praha võõrustavad selle raames neljaliikmelisi alagruppe, mille paremad pääsevad edasi poolfinaalidesse. Otsustavad mängud toimuvad Alberta provintsi teises suurlinnas Edmontonis.

Maailma karikaturniir leiab aset veebruaris ja selle raames tehakse NHL-i 17 päeva kestev paus. "See on jäähoki jaoks suur päev," kommenteeris NHL-i mängijate assotsiatsiooni (NHLPA) tegevjuht Marty Walsh.

"Kui vaadata, mida oleme viimase kahe aasta jooksul saavutanud - nelja rahvuse turniir, NHL-i mängijad naasmas veebruaris Milano olümpiale ja nüüd maailma karikaturniir -, siis see on suurepärane mängijatele, meie fännidele ja jäähoki arengule."

Senisest kolmest maailma karikaturniirist kaks on võitnud Kanada ja ühe USA. 2016. aastal Torontos toimunud eelmise turniiri finaalis oli Kanada parem Euroopa ühendkoondisest mängudega 3:1 ja 2:1.

Toimetaja: Siim Boikov

