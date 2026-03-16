Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

Korraldajad teatasid kolmeaastase lepingu sõlmimisest ja maailma ralliparemik hakkab jõudu proovima Aberdeeni krahvkonna kruusateedel. Tegemist on esimese korraga pärast 2019. aastat, kui autoralli MM-sari tuleb Suurbritanniasse, kuigi eelnevalt sõideti Walesi teedel.

Šotimaa pinnal toimusid viimati katsed 1995. aastal RAC Rally raames. Tervikuna pole Šotimaa aga kunagi varem MM-rallit võõrustanud. Hetkel ei ole täpselt teada, mis kuupäevadel Suurbritannia ralli toimub, kuid usutavasti millalgi sügisel.

"Oleme Šoti valitsuse, Aberdeeni linnavolikogu ja Aberdeeni krahvkonna volikogule uskumatult tänulikult pühendumise eest sellele üritusele," kommenteeris Briti autospordijuht David Richards. "Nende toetus on võimaldanud tuua autoralli maailmameistrivõistlused tagasi Ühendkuningriiki ja Šotimaa pakub suurepärase lava alustamaks loo järgmist peatükki."

Tänavu on autoralli MM-sarjas kavas 14 etappi, millest kolm on juba peetud. Hetkel asub 66 punktiga liidrikohal Elfyn Evans, kuid kaugele ei jää ka Oliver Solberg (58) ja äsja esimese rallivõiduni jõudnud Takamoto Katsuta (55).