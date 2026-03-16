Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

Aberdeeni krahvkond
Järgmisel aastal naaseb autoralli maailmameistrivõistluste sarja Suurbritannia etapp, mis sõidetakse Šotimaa teedel.

Korraldajad teatasid kolmeaastase lepingu sõlmimisest ja maailma ralliparemik hakkab jõudu proovima Aberdeeni krahvkonna kruusateedel. Tegemist on esimese korraga pärast 2019. aastat, kui autoralli MM-sari tuleb Suurbritanniasse, kuigi eelnevalt sõideti Walesi teedel.

Šotimaa pinnal toimusid viimati katsed 1995. aastal RAC Rally raames. Tervikuna pole Šotimaa aga kunagi varem MM-rallit võõrustanud. Hetkel ei ole täpselt teada, mis kuupäevadel Suurbritannia ralli toimub, kuid usutavasti millalgi sügisel.

"Oleme Šoti valitsuse, Aberdeeni linnavolikogu ja Aberdeeni krahvkonna volikogule uskumatult tänulikult pühendumise eest sellele üritusele," kommenteeris Briti autospordijuht David Richards. "Nende toetus on võimaldanud tuua autoralli maailmameistrivõistlused tagasi Ühendkuningriiki ja Šotimaa pakub suurepärase lava alustamaks loo järgmist peatükki."

Tänavu on autoralli MM-sarjas kavas 14 etappi, millest kolm on juba peetud. Hetkel asub 66 punktiga liidrikohal Elfyn Evans, kuid kaugele ei jää ka Oliver Solberg (58) ja äsja esimese rallivõiduni jõudnud Takamoto Katsuta (55).

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

20:52

Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

13:53

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies

13.03

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

13.03

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

12.03

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

sport.err.ee uudised

23:02

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

22:42

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

22:27

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

21:52

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt Uuendatud

21:51

ETV spordisaade, 16. märts

21:11

Paralümpia edukaimaks medaliriigiks kerkis taas Hiina

20:52

Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

19:43

Jonas Vingegaard võitis maineka mitmepäevasõidu ja sai mitu särki

19:31

Lisandra Vetesina: kui nüüd sai käe valgeks, siis oli hea tuju

18:38

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

18:06

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

17:35

Uspenski kaotas U-23 EM-il pronksimatši

17:20

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

15:28

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

14:27

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

13:53

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

13:21

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

loetumad

13:21

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

12:56

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15:28

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

09:01

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

08:29

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

