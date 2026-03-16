Jonas Vingegaard võitis maineka mitmepäevasõidu ja sai mitu särki

Järgmine kõrgema kategooria mitmepäevasõit on nädala pärast algav Kataloonia velotuur. Sellele eelneb laupäeval Milano-Sanremo ühepäevasõit.

Vingegaard lõi Nice'is platsi puhtaks, sest haaras viimase etapiga omale ka punktiarvestuse särgi. Juba varem hoidis taanlane liidrikohta mägede arvestuses. Parimaks noorratturiks krooniti üldarvestuses kolmandaks tulnud sakslane Steinhauser.

Tegemist oli Vingegaardi esimese täistabamusega sel velotuuril, kus mõni aasta tagasi lõpetas üldarvestuses kolmandana. Kahel eelmisel aastal võidutsenud ameeriklane Matteo Jorgenson pedaalis samal ajal Türreeni-Aadria velotuuril, mille lõpetas teisena.

Etapi võitis prantslane Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) ja temaga sama aja saanud Vingegaard lõpetas teisena. Seitsme sekundiga kaotas neile kuus ratturit. Vingegaardi lähim jälitaja Daniel Martinez lõpetas 51 sekundit pärast võitjat.

Kaheksast etapist koosnenud velotuuri viimasel katsumusel üldarvestuses enam suuri muudatusi ei tehtud, kuigi ratturitel tuli ületada kolm esimese kategooria tõusu.

Pariis-Nice'i kõrgeima kategooria mitmepäevasõidu võitis taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; 25:25.11), kes edestas Daniel Martinezit (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +4.23) ja Georg Steinhauserit (EF Education - EasyPost; +6.07).

