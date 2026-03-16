Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

ALM Motorsporti võistkonna Honda Civic Type R FL5 TCR autol osalev Ruben Volt lõpetas eelmisel hooajal kokkuvõttes seitsmendal kohal ja läheb algavale hooajale vastu kõrgete ootustega.

"Eesmärgiks on kindlasti tiitlivõit, sest sõidetud on juba piisavalt ja madalamat eesmärki pole mõtet endale asetada," kommenteeris Volt. "Eelmise aasta esimene pool möödus küll ebaõnne tähe all, aga hooaja lõpp oli hästi positiivne ja eks tuleb nüüd sama hooga edasi panna."

Eelmise hooajaga võrreldes pole ükski tootja stardis uuema tehnikaga ja nii jätkab ka Volt samasuguse Honda roolis, millega kihutas mullugi. Uus on aga selleks aastaks tiimikaaslane, kelleks on Max Hart, kes mullu lõpetas kokkuvõttes täpselt eestlase seljataga.

Tänavu sisaldab TCR Europe sarja kalender kuus etappi, millest ainult Spa ja Barcelona olid kavas ka mullu. "Kuigi eelmise aastaga võrreldes on uusi radu neli, siis mulle on need kõik tuttavad," kommenteeris Volt.

Möödunud hooajal osales Volt esimest korda ka kahel TCR World Tour sarja etapil, millest Valencia rajal sõidetud debüüdil tõusis eestlane ka poodiumile. "Hetkel ei oska veel öelda, kas ka tänavu World Touri etappidel saan kaasa lüüa, aga elame-näeme, kui võimalus avaneb, siis sõidan ikka," selgitas ta.

Avaetapi kaks võistlussõitu toimuvad laupäeval ja pühapäeval.