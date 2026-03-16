Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

Eesti tennise naiste esireket Elena Malõgina parandas veelgi maailma edetabelis oma positsiooni, kuid veel esimese 300 sekka ei murdnud. Esireket Mark Lajal kerkis kahe koha võrra.

Tänavu seitse mängu võitnud ja kolm kaotanud Malõgina tegi viimases WTA edetabelis neljakohalise tõusu ning maandus edetabeli 302. real, mis tähistab tema karjääri parimat.

Malõgina jätkab paarismängu edetabelis 267. real, eelmise aasta lõpus pika vigastuspausi lõpetanud Ingrid Neel kerkis värskeimas edetabelis lausa 390 positsiooni võrra ning jätkab 424. kohal.

Üksikmängu edetabeli tipus jätkab valgevenelanne Arina Sabalenka, aga teisele reale kerkis Kasahstani lipu alla kolinud venelanna Jelena Rõbakina, kes möödus poolatar Iga Swiatekist. Esikolmikule järgneb Coco Gauffist, Jessica Pegulast ja Amanda Anisimovast koosnev ameeriklannade kolmik. Esikümnesse mahuvad veel itaallanna Jasmine Paolini, koha võrra tõusnud ukrainlanna Elina Svitolina ja kanadalanna Victoria Mboko ning kaks kohta langenud venelanna Mirra Andrejeva.

Eesti esireket Mark Lajal kerkis meeste edetabelis kahe koha võrra ning jätkab 158. positsioonil, aga teised eestlased läbisid languse. Daniil Glinka kukkus kaheksa koha võrra 184. reale, Kristjan Tamm 99 koha võrra 1050. reale, Markus Mölder 34 koha võrra 1200. reale ning Oliver Ojakäär kahe koha võrra 1554. reale.

Maailma esireketina jätkab hispaanlane Carlos Alcaraz, kuid Indian Wellsis võidutsenud Jannik Sinner on vahet vähendanud. Kolmas reket on Novak Djokovic, neljas Alexander Zverev, viies Lorenzo Musetti, kuues Alex De Minaur ja seitsmes Taylor Fritz. Esikümne lõpus toimus muudatus, kui kanadalane Felix Auger-Aliassime läks ameeriklasest Ben Sheltonist mööda, kümne sekka kerkis veel Daniil Medvedev.