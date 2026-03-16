X!

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Pühapäeval tõmmati joon alla Californias Indian Wellsis toimunud kõrgeima kategooria tenniseturniirile, mis lõppes Jannik Sinneri ja Arina Sabalenka esimese võiduga.

Itaallane Sinner (ATP 2.) heitles meeste finaalis venelase Daniil Medvedeviga (ATP 10.) ning võitis tasavägise avaseti lõppmängus 8:6. Kumbki mees ei suutnud ka teises setis teise servi murda ning ka see sett läks lõppmängu, kus itaallane 7:4 võidu vormistas.

"Lihtsalt uskusin ja töötasin. Läksin oma löökidega veidi rohkem lõpuni. Kolmandas setis oleks seis võrdne olnud, pidin teisega asja ära lõpetama," ütles turniiril ainult kahesetilisi mänge mänginud Sinner. "Milline imeline lõpp."

Sinner teenis tunni ja 55 minutit kestnud matši vältel esimeselt servilt punkti 91-protsendilise eduga (Medvedev 77%) ning teiselt pallingult 60-protsendiliselt (Medvedev 62%). Sinner sai kaks võimalust murda, aga Medvedev tõrjus avaseti keskel mõlemad. Itaallane tegi 28 äralööki, Medvedev 15. Lihtvigu kogunes Sinneril 31, venelasel 24.

Sinner jääb maailma edetabelis nüüd esireket Carlos Alcarazist veidi enam kui 2000 punkti kaugusele, aga järgmise seitsme nädalaga peetakse kolm kõrgeima kategooria turniiri.

Lisaks jõudis itaallane märkimisväärse tähiseni, sest on nüüd võidutsenud kõigil üheksal peamisel kõvakattega turniiril. Keegi pole seda aga nii noorelt teinud: Sinner on vaid 24, Roger Federer oli selle tähiseni jõudes 30-aastane, Novak Djokovic 31-aastane ja Andre Agassi 32-aastane.

Naiste finaalis leidis aset kohtumine maailma edetabeli kahe tipu vahel, aga esireket Arina Sabalenka teenis Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakina (WTA 2.) üle 3:6, 6:3, 7:6 (6) võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

11:12

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

09:01

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

15.03

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

14.03

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

14.03

Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

13.03

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

12.03

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

11.03

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

11.03

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

10.03

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

10.03

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

09.03

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

09.03

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

06.03

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

06.03

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:12

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

10:36

Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

10:05

Esimesena jõudis hokifinaali Narva, teises paaris seisab ees otsustav mäng

09:33

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

09:01

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

08:29

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

08:05

Shein ja Soomets said rohkesti minuteid, aga alustasid hooaega kaotusega

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

15.03

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

15.03

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

15.03

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

15.03

Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

15.03

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

15.03

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

loetumad

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

15.03

Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas Uuendatud

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

14.03

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo