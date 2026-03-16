Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

Pühapäeval tõmmati joon alla Californias Indian Wellsis toimunud kõrgeima kategooria tenniseturniirile, mis lõppes Jannik Sinneri ja Arina Sabalenka esimese võiduga.

Itaallane Sinner (ATP 2.) heitles meeste finaalis venelase Daniil Medvedeviga (ATP 10.) ning võitis tasavägise avaseti lõppmängus 8:6. Kumbki mees ei suutnud ka teises setis teise servi murda ning ka see sett läks lõppmängu, kus itaallane 7:4 võidu vormistas.

"Lihtsalt uskusin ja töötasin. Läksin oma löökidega veidi rohkem lõpuni. Kolmandas setis oleks seis võrdne olnud, pidin teisega asja ära lõpetama," ütles turniiril ainult kahesetilisi mänge mänginud Sinner. "Milline imeline lõpp."

Sinner teenis tunni ja 55 minutit kestnud matši vältel esimeselt servilt punkti 91-protsendilise eduga (Medvedev 77%) ning teiselt pallingult 60-protsendiliselt (Medvedev 62%). Sinner sai kaks võimalust murda, aga Medvedev tõrjus avaseti keskel mõlemad. Itaallane tegi 28 äralööki, Medvedev 15. Lihtvigu kogunes Sinneril 31, venelasel 24.

Sinner jääb maailma edetabelis nüüd esireket Carlos Alcarazist veidi enam kui 2000 punkti kaugusele, aga järgmise seitsme nädalaga peetakse kolm kõrgeima kategooria turniiri.

Lisaks jõudis itaallane märkimisväärse tähiseni, sest on nüüd võidutsenud kõigil üheksal peamisel kõvakattega turniiril. Keegi pole seda aga nii noorelt teinud: Sinner on vaid 24, Roger Federer oli selle tähiseni jõudes 30-aastane, Novak Djokovic 31-aastane ja Andre Agassi 32-aastane.

Naiste finaalis leidis aset kohtumine maailma edetabeli kahe tipu vahel, aga esireket Arina Sabalenka teenis Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakina (WTA 2.) üle 3:6, 6:3, 7:6 (6) võidu.