Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Eesti meeste korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe tegi Leedu kõrgliigas resultatiivse esituse, aidates Lietkabelise koondisekaaslase Mihkel Kirvese leivaise Jonava üle võidule.

Lietkabelis jäi kodupubliku ees varakult tagaajaja rolli ning avaveerandil kaheksapunktilisse kaotusseisu ning Jonava kontrollis mängu ka teisel veerandil, kuid Kullamäe klubi tegi kolmanda veerandi lõpus ja neljanda alguses 17:3 spurdi, mis kandis nad 91:80 (21:26, 27:23, 23:12, 20:19) võidule.

Kullamäe veetis platsil 20 minutit ning viskas tõhusad 22 punkti (kahesed 7/10, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), lisades veel viis lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe bloki. Kirves sai väljakul 16 minutiks ning kogus kaks punkti (kahesed 0/1, vabavisked 2/2), kaks lauda ja ühe korvisöödu.

Lietkabelis jätkab kümne võidu ja kümne kaotusega Leedu kõrgliigas viiendal kohal, Jonava (3-18) on üheksandal ehk viimasel real.

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut teenis kodupubliku ees vägeva võidu, alistades Hispaania kõrgliigas Barcelona 84:72 (19:15, 23:22, 22:21, 20:14). Drell oli platsil viis minutit ning sai kirja vaid kolm isiklikku viga, aga tema +/- näitaja oli pluss kaks.

Laupäeval Valencia paremust tunnistanud Murcia teatas, et eelmisel nädalal jalga vigastanud Sander Raieste jääb pikemaks ajaks väljaku äärde. Eesti ääremängija rebestas vasaku lähendajalihase ning klubi lisas, et ootavad veel uuringute tulemusi.

Murcia on 15 võidu ja seitsme kaotusega Hispaania kõrgliiga tabelis neljas, Badalona 14 võidu ja kaheksa kaotusega seitsmes.

Artur Konontšuk ja Bursaspor pidi Türgi kõrgliigas leppima lisaajal valusa 113:115 (26:26, 24:29, 28:21, 25:27, 10:12) kaotusega Tofasele. Eestlane mängis 30 minutit, viskas kaheksa punkti (kahesed 0/1, 2/5, vabavisked 2/2), haaras kuus lauapalli, jaga kaks resultatiivset söötu ning tegi ühe vaheltlõike.

Bursaspor on võitnud koduses kõrgliigas tänavu kuus mängu ja kaotanud 16, liigatabelis ollakse 13. kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo