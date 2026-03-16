Shein ja Soomets said rohkesti minuteid, aga alustasid hooaega kaotusega

Fredrikstadi ootab ees kaks mängu KFUM-iga — esimene karikas ja teine liigas —, Start võõrustab järgmises voorus Aalesundi.

Esiliigast teise kohaga kõrgseltskonda jõudnud uustulnuk Start sai pakult minema 0:2 kaotusega, mille kinkis neile möödunud aasta 12. võistkond Oslo KFUM. Pingilt alustanud Soomets pääses platsile avapoolaja lõpus, kui tiimikaaslane vigastuse tõttu välja vahetati.

Mullu 16 tiimi seas kaheksandaks jäänud Sheini koduklubi Fredrikstad sõitis avavoorus külla Tromsöle, kes saavutas eelmisel aastal pronksmedali. Eestlase tööandja pidi koju naasma 0:4 kaotusega ning põhirivistuses startinud Shein sai kirja 79 minutit, vahendab Soccernet.ee .

Eesti meeste jalgpallikoondise poolkaitsjate Rocco Robert Sheini ja Markus Soometsa jaoks algas Norra kõrgliiga hooaeg kaotusega.

