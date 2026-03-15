Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

Tasavägises ja võitluslikus mängus alustasid pantrid suurepäraselt ning asusid avakolmandikul 2:0 juhtima, kui täpsed olid Andre Linde ja Rasmus Kiik.

Avakolmandiku lõpus õnnestus külalistel siiski kaotusseisu vähendada ning vaheajale mindi seisul 2:1. Teisel kolmandikul haaras initsiatiivi Liepaja meeskond, kes viskas kaks väravat ning läks teisele vaheajale vastu juba 3:2 eduseisus.

Viimasel kolmandikul suurendasid külalised oma edu 4:2-le. Kohtumise lõpus, kui Panter üritas väravavahti välja võttes vahet vähendada, vormistas Liepaja tühja väravasse visatud tabamusega lõppseisuks 5:2.

Pantrite väravas tegi Soome puurilukk Eetu Nieminen 37 tõrjet.

Kolme võiduni peetava veerandfinaalseeria kolmas kohtumine peetakse Liepaja jäähallis teisipäeval, 17. märtsil kell 18.30.