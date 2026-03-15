Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

Jäähoki
HC Panter - HK Liepaja
HC Panter - HK Liepaja Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti esiklubi HC Panter kaotas Optibet jäähokiliiga veerandfinaalseeria teises kohtumises HK Liepajale tulemusega 2:5.

Tasavägises ja võitluslikus mängus alustasid pantrid suurepäraselt ning asusid avakolmandikul 2:0 juhtima, kui täpsed olid Andre Linde ja Rasmus Kiik.

Avakolmandiku lõpus õnnestus külalistel siiski kaotusseisu vähendada ning vaheajale mindi seisul 2:1. Teisel kolmandikul haaras initsiatiivi Liepaja meeskond, kes viskas kaks väravat ning läks teisele vaheajale vastu juba 3:2 eduseisus.

Viimasel kolmandikul suurendasid külalised oma edu 4:2-le. Kohtumise lõpus, kui Panter üritas väravavahti välja võttes vahet vähendada, vormistas Liepaja tühja väravasse visatud tabamusega lõppseisuks 5:2.

Pantrite väravas tegi Soome puurilukk Eetu Nieminen 37 tõrjet.

Kolme võiduni peetava veerandfinaalseeria kolmas kohtumine peetakse Liepaja jäähallis teisipäeval, 17. märtsil kell 18.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

USA kelguhokikoondis jätkas kuldselt ka Milano Cortina paralümpial Uuendatud

13.03

Panter jäi veerandfinaalseerias taha

12.03

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

11.03

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

11.03

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

10.03

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

09.03

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

08.03

Galerii | Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

08.03

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

06.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

15.03

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

15.03

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

15.03

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

15.03

Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

15.03

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

