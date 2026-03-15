Teern ja Palts lõid Itaalias värava

Eestlannade koduks olev Catania külastas tugevuselt kolmandas liigas Virtuse naiskonda, keda võideti esimeses omavahelises vastasseisus 2:0. Sel korral oldi neist üle 4:0 ja kõik koondislased kuulusid põhirivistusse, kirjutab Soccernet.ee.

Skoori avas 25. minutil Palts, kelle jaoks oli see esimeseks tabamuseks Catania särgis. Teise värava eest hoolitses Teern, kes on 12 senilöödud väravaga kõmmutanud 26 protsenti naiskonna koguarvust. Lillemäel on ette näidata viis väravat.

Serie C D-gruppi kuuluv Catania jätkab tabelis esikohal, kui neil on 15 mänguga kirjas 13 võitu ja kaks kaotust. Kolme päeva pärast kohtutakse lähima jälitaja Salernitanaga, kelle ees on edumaa kolm punkti.