X!

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

Kübaratrikiga säranud Raphinha tähistab oma kolmandat väravat Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Hispaania jalgpalli kõrgliigas teenis pühapäeval kindla võidu FC Barcelona, kes oli tabeli keskel paiknevast Sevillast üle 5:2.

Kodumeeskond Barcelona otsustas pühapäevase mängu saatuse üsna kiirelt, kui Brasiilia koondislane Raphinha realiseeris esimese 21 minutiga kaks penaltit ning Dani Olmo viis võõrustajad 38. minutil 3:0 juhtima.

Joaquin Martinez Gauna vähendas avapoolaja lisaminutitel Sevilla kaotusseisu, aga Raphinha vormistas kuus minutit pärast teise poolaja algust oma kübaratriki ning Joao Cancelo lõi 60. minutil ilusa soolojooksu järel Barcelona viienda värava. Sevilla sai mängu lõpus veel ühe lohutusvärava, kui Gauna söödu realiseeris Djibril Sow.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Barcelona on 28 vooruga kogunud 70 punkti ning edestab põlist rivaali Madridi Reali nelja punktiga. Ülejäänud jäävad juba kaugele, Madridi Atleticol on 57, Villarrealil 55 ning viiendal kohal oleval Betisil 43 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

