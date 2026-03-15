Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

Euroopa jalgpalliliit UEFA teatas, et 27. märtsil toimuma pidanud Euroopa ja Lõuna-Ameerika jalgpalli suurturniiride võitjate Hispaania ja Argentina omavaheline vastasseis ehk Finalissima jääb ära.

Euroopa meister Hispaania ja Copa America võitnud Argentina pidid 27. märtsil kohtuma Dohas Lusaili staadionil, kus fännidel oleks avanenud võimalus näha Lionel Messi ja Lamine Yamali vastasseisu. Lähis-Idas toimuv on mõjutanud kõiki Pärsia lahe äärseid riike ning turvalisuse kaalutlustel jääb tänavune Finalissima ära.

Kataris pidi märtsis toimuma sõprusturniir kohaliku koondise, Egiptuse, Saudi Araabia ja Serbia vahel, ent reisikeeldude ja õhuruumi häirete tõttu jäeti ka see ära. Serbia jalgpalliliit teatas hiljem, et sõidab ise 27. märtsiks Hispaaniale külla ning võõrustab siis neli päeva hiljem Saudi Araabiat.

Küll ei ole Finalissima ärajätmine seotud ainult keerulise geopoliitilise olukorraga, sest UEFA sõnul ei olnud Argentina alaliit AFA nõus nende välja pakutud varuvariantidega. Näiteks pani UEFA lauale variandi korraldada mäng Santiago Bernabeu staadionil, kus pooled piletid läheksid Argentina fännidele; samuti pakuti välja seekordne Finalissima korraldada kodus-võõrsil süsteemil ehk üks mäng Madridis ning teine Buenos Aireses. Kumbki variant Argentinale UEFA sõnul ei sobinud.