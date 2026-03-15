Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

Korvpalliliigas NBA on põhiturniiri lõpu lähenedes tõusnud säravasse hoogu Atlanta Hawks, kes alistas viimati kodus Milwaukee Bucksi 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21) ja kirjutas tabelisse üheksanda võidu järjest.

Sel hooajal kaks eelmist omavahelist mängu Milwaukeele kaotanud Atlanta resultatiivseimaks tõusis 30 punktiga C.J. McCollum. Jalen Johnson panustas 23 punkti, kümne lauapalli ja tosina tulemusliku sööduga. Milwaukee ridades viskas 22 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu Ryan Rollins.

Atlanta Hawks on võitnud sel hooajal 36 ja kaotanud 31 kohtumist, mis annab hetkeseisuga idakonverentsis kaheksanda koha, aga kuues koht ehk Toronto Raptors (37-29) pole kuigi kaugel. Kuue hulgas lõpetamine säästaks meeskonda play-in ringist.

Praeguseks on NBA-s selgunud neli klubi, keda kindlasti sõelmängudel ei näe: idakonverentsist ei jõua sinna Brooklyn Nets (17-50), Washington Wizards (16-50) ega Indiana Pacers (15-52), läänest Sacramento Kings (17-51).

Küll aga saab ühe parema asetuse San Antonio Spurs. Victor Wembayama viskas 32 punkti, võttis 12 lauapalli ja jagas kaheksa tulemuslikku söötu ning aitas meeskonna kodus 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19) võiduni Charlotte Hornetsi üle.

Tulemused: Philadelphia - Brooklyn 104:97, Atlanta - Milwaukee 122:99, San Antonio - Charlotte 115:102, Boston - Washington 111:100, Miami - Orlando 117:121, LA Lakers - Denver 127:125, LA Clippers - Sacramento 109:118.