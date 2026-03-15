Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

C.J. McCollum Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpalliliigas NBA on põhiturniiri lõpu lähenedes tõusnud säravasse hoogu Atlanta Hawks, kes alistas viimati kodus Milwaukee Bucksi 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21) ja kirjutas tabelisse üheksanda võidu järjest.

Sel hooajal kaks eelmist omavahelist mängu Milwaukeele kaotanud Atlanta resultatiivseimaks tõusis 30 punktiga C.J. McCollum. Jalen Johnson panustas 23 punkti, kümne lauapalli ja tosina tulemusliku sööduga. Milwaukee ridades viskas 22 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu Ryan Rollins.

Atlanta Hawks on võitnud sel hooajal 36 ja kaotanud 31 kohtumist, mis annab hetkeseisuga idakonverentsis kaheksanda koha, aga kuues koht ehk Toronto Raptors (37-29) pole kuigi kaugel. Kuue hulgas lõpetamine säästaks meeskonda play-in ringist.

Praeguseks on NBA-s selgunud neli klubi, keda kindlasti sõelmängudel ei näe: idakonverentsist ei jõua sinna Brooklyn Nets (17-50), Washington Wizards (16-50) ega Indiana Pacers (15-52), läänest Sacramento Kings (17-51).

Küll aga saab ühe parema asetuse San Antonio Spurs. Victor Wembayama viskas 32 punkti, võttis 12 lauapalli ja jagas kaheksa tulemuslikku söötu ning aitas meeskonna kodus 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19) võiduni Charlotte Hornetsi üle.

Tulemused: Philadelphia - Brooklyn 104:97, Atlanta - Milwaukee 122:99, San Antonio - Charlotte 115:102, Boston - Washington 111:100, Miami - Orlando 117:121, LA Lakers - Denver 127:125, LA Clippers - Sacramento 109:118.

Toimetaja: Siim Boikov

videod

sport.err.ee uudised

16:21

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

15:39

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

15:19

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

15:03

VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia? Uuendatud

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14:02

VAATA OTSE | Kas superkarika kaotanud Flora saab Kaljult revanši? Uuendatud

13:48

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

13:07

Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

12:07

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

11:19

Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

11:01

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

10:34

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

10:04

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

09:32

TÄNA OTSE | USA ja Kanada selgitavad veel ühe hokikulla saatuse

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

loetumad

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14.03

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

14.03

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

14.03

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale Uuendatud

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies Uuendatud

15:03

VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia? Uuendatud

11:01

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

14.03

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

10:34

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

14.03

Ogre üllatuskaotus aitas Pärnu Transcomi Eesti-Läti liigas play-off'i

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo