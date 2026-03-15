Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

22-aastane Alcaraz alustas mängu favoriidina, aga loovutas avasetis ühe servigeimi ega suutnud seda enam tagasi võita. Teises setis murdis ta 3:1 juhtima, aga kaotas kohe seejärel uuesti oma pallingu.

Seisul 5:4 oli Alcarazil kaks sett-palli, aga ta ei suutnud kumbagi ära kasutada ja sett kulges kiiresse lõppmängu. Seal võitis Medvedev kuus punkti järjes ja kokkuvõttes kolmandalt matšpallilt 7:3.

See tähistas Medvedevile esimest võitu Alcarazi üle pärast 2023. aasta USA lahtiste poolfinaali. Pärast seda oli ta neljal korral järjest pidanud tunnistama hispaanlase paremust, sealjuures ka tunamulluse Indian Wellsi finaalis.

Medvedevi jaoks on tegemist karjääri kolmanda Indian Wellsi turniiri finaaliga. Mõlemal eelmisel (2023, 2024) sai talle komistuskiviks just Alcaraz.

Nüüd läheb Medvedev esikohamängus kokku itaallase Jannik Sinneriga (ATP 2.), kes alistas poolfinaalis sakslase Alexander Zverevi (ATP 4.) 6:2, 6:4.