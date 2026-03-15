Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

Tennis
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev alistas Indian Wellsi tenniseturniiri poolfinaalis maailma esireket Carlos Alcarazi 6:3, 7:6 (7:3) ja sai karjääri kolmanda tiitlišansi.

22-aastane Alcaraz alustas mängu favoriidina, aga loovutas avasetis ühe servigeimi ega suutnud seda enam tagasi võita. Teises setis murdis ta 3:1 juhtima, aga kaotas kohe seejärel uuesti oma pallingu.

Seisul 5:4 oli Alcarazil kaks sett-palli, aga ta ei suutnud kumbagi ära kasutada ja sett kulges kiiresse lõppmängu. Seal võitis Medvedev kuus punkti järjes ja kokkuvõttes kolmandalt matšpallilt 7:3.

See tähistas Medvedevile esimest võitu Alcarazi üle pärast 2023. aasta USA lahtiste poolfinaali. Pärast seda oli ta neljal korral järjest pidanud tunnistama hispaanlase paremust, sealjuures ka tunamulluse Indian Wellsi finaalis.

Medvedevi jaoks on tegemist karjääri kolmanda Indian Wellsi turniiri finaaliga. Mõlemal eelmisel (2023, 2024) sai talle komistuskiviks just Alcaraz.

Nüüd läheb Medvedev esikohamängus kokku itaallase Jannik Sinneriga (ATP 2.), kes alistas poolfinaalis sakslase Alexander Zverevi (ATP 4.) 6:2, 6:4.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

12:07

multimeedia

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo