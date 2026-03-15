Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

Itaalias jätkuval Türreeni-Aadria velotuuri (UCI 2.UWT) kuuendal etapil (188 km) võidutses mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG; 4:46.50), kes jätkab liidrina ka üldarvestuses. Grupisõidu Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas 80. positsioonil.

Ligi 4000 tõusumeetriga mägise etapi, mis lõppes Camerino tõusu otsas, võitis Del Toro, kes edestas lähimaid jälitajaid, norralast Tobias Halland Johannesseni (Uno-X Mobility) ja ameeriklast Matteo Jorgensoni (Team Visma | Lease a Bike), kolme sekundiga. Mihkels jäi parimast 22 minuti ja 20 sekundi kaugusele. Üldarvestuses läheb 142-kilomeetrisele finaaletapile liidrina vastu Del Toro. Itaallane Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) kaotab talle 42 ja Jorgenson 42 sekundiga, vahendab EJL.ee.

Türgis kuuendat korda peetaval Antalya velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil pälvis esimese koha Brasiilia rattur Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team; 2:32.30), jättes selja taha klubikaaslase Jose Said Cisenrosi (+0.18) ja argentiinlase Eduardo Sepulveda (Li Ning Star; +0.24). Joonas Puuraid (BIKE AID; +18.22) finišeeris 70. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +31.43) 118. positsioonil.

Mitmepäevasõidu üldarvestuses tõusis samuti liidriks Bravo. Cisneros (+0.22) on teisel ja Sepulveda (+0.28) kolmandal kohal. Puuraid jätkab võistlemist 73. (+19.50) ja Nisu 114. positsioonil (+31.53). Velotuuri finaaletapil on pikkust 140,5 kilomeetrit.

Kreekas jätkuval Rhodes Powered by Rodos Palace velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (158,6 km) võidutses kodupubliku rõõmuks Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping; 3:50.00). Teisena ületas finišijoone Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 Saber) ja kolmandana austraallane Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy). Norman Vahtra (Chhina Anta – Mentech Cycling Team; +0.41) sai 87. koha. Üldarvestuses kerkis parimaks Rogers. Pühapäeval on Kremasti linnas ja selle lähiümbruses kavas mägisem 156,5-kilomeetrine finaaletapp.

Horvaatias korraldataval Istrian Spring Touri (UCI 2.2) teisel etapil (130 km) teenis võidu belglane Matisse van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development; 3:10.21). Talle järgnesid Colombia rattur Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali; +0:06) ja austerlane Sebastian Putz (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookie; +0.08). Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies; +13.04) lõpetas 135. ja Rait Ärm (Energus Cycling Team; +13.12) 146. kohal.

Velotuuri kokkuvõttes hoiavad eestlased vastavalt 111. ja 119. kohta. Etapivõiduga kerkis esimeseks Van Kerckhove, edestades Putzi 18 ja Umbat 20 sekundiga. Pühapäevasel viimasel etapil on pikkust 125 kilomeetrit.