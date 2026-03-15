Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

Isaac Del Toro Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Itaalias jätkuval Türreeni-Aadria velotuuri (UCI 2.UWT) kuuendal etapil (188 km) võidutses mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG; 4:46.50), kes jätkab liidrina ka üldarvestuses. Grupisõidu Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas 80. positsioonil.

Ligi 4000 tõusumeetriga mägise etapi, mis lõppes Camerino tõusu otsas, võitis Del Toro, kes edestas lähimaid jälitajaid, norralast Tobias Halland Johannesseni (Uno-X Mobility) ja ameeriklast Matteo Jorgensoni (Team Visma | Lease a Bike), kolme sekundiga. Mihkels jäi parimast 22 minuti ja 20 sekundi kaugusele. Üldarvestuses läheb 142-kilomeetrisele finaaletapile liidrina vastu Del Toro. Itaallane Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) kaotab talle 42 ja Jorgenson 42 sekundiga, vahendab EJL.ee.

Türgis kuuendat korda peetaval Antalya velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil pälvis esimese koha Brasiilia rattur Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team; 2:32.30), jättes selja taha klubikaaslase Jose Said Cisenrosi (+0.18) ja argentiinlase Eduardo Sepulveda (Li Ning Star; +0.24). Joonas Puuraid (BIKE AID; +18.22) finišeeris 70. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +31.43) 118. positsioonil.

Mitmepäevasõidu üldarvestuses tõusis samuti liidriks Bravo. Cisneros (+0.22) on teisel ja Sepulveda (+0.28) kolmandal kohal. Puuraid jätkab võistlemist 73. (+19.50) ja Nisu 114. positsioonil (+31.53). Velotuuri finaaletapil on pikkust 140,5 kilomeetrit.

Kreekas jätkuval Rhodes Powered by Rodos Palace velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (158,6 km) võidutses kodupubliku rõõmuks Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping; 3:50.00). Teisena ületas finišijoone Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 Saber) ja kolmandana austraallane Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy). Norman Vahtra (Chhina Anta – Mentech Cycling Team; +0.41) sai 87. koha. Üldarvestuses kerkis parimaks Rogers. Pühapäeval on Kremasti linnas ja selle lähiümbruses kavas mägisem 156,5-kilomeetrine finaaletapp.

Horvaatias korraldataval Istrian Spring Touri (UCI 2.2) teisel etapil (130 km) teenis võidu belglane Matisse van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development; 3:10.21). Talle järgnesid Colombia rattur Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali; +0:06) ja austerlane Sebastian Putz (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookie; +0.08). Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies; +13.04) lõpetas 135. ja Rait Ärm (Energus Cycling Team; +13.12) 146. kohal.

Velotuuri kokkuvõttes hoiavad eestlased vastavalt 111. ja 119. kohta. Etapivõiduga kerkis esimeseks Van Kerckhove, edestades Putzi 18 ja Umbat 20 sekundiga. Pühapäevasel viimasel etapil on pikkust 125 kilomeetrit.

Samal teemal

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13.03

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

13.03

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

13.03

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

10.03

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

09.03

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

09.03

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

08.03

Janika Lõiv teenis Hispaanias teise koha

08.03

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

02.03

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

02.03

Nisu jäi GP Pedalia kriteeriumil napilt pjedestaalikohata

02.03

Janika Lõiv sai Hispaanias hooaja avavõistlusel kolmanda koha

01.03

Eesti profiklubi Quick Pro Teamiga liitus kaks ronijat

01.03

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

12:33

VAATA OTSE | Otepääl toimub hooaja viimane paarissegateatesõit Uuendatud

12:07

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

11:19

Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

11:01

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

10:34

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

10:04

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

09:32

TÄNA OTSE | USA ja Kanada selgitavad veel ühe hokikulla saatuse

09:14

TÄNA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia?

08:52

TÄNA OTSE | Kas superkarika kaotanud Flora saab Kaljult revanši?

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

14.03

Galeriid | Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Naiste meistriliiga on tänavu ühtlasem kui varem

14.03

Tartu Ülikool kaotas ülikooliderbi, Kalev/Cramo jooksis Ventspilsist üle

14.03

ETV spordisaade, 14. märts

14.03

Käit naasis Šveitsis platsile värava ja võiduga

14.03

Barrus sai Audentesest jagu ja pääses poolfinaali

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies Uuendatud

14.03

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

14.03

Uspenski kaotas U-23 EM-il, aga ees ootab pronksimatš Uuendatud

