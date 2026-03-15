TÄNA OTSE | USA ja Kanada selgitavad veel ühe hokikulla saatuse

Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet paralümpiamängude parahoki ehk kelguhoki finaalist. Kommenteerivad Indrek Petersoo ja Alar Õige.

Milanos toimuva hokiturniiri finaalis kohtuvad sarnaselt hiljutistele taliolümpiamängudele taas Ameerika Ühendriikide ja Kanada esindused.

USA koondis alistas alagrupis Itaalia 14:1, Saksamaa 13:0 ja Hiina 7:1. Poolfinaalis oli meeskond üle Tšehhist 6:1. Kanada sai alagrupis jagu Slovakkiast 8:0, Jaapanist 14:0 ja Tšehhist 4:1 ning poolfinaalis Hiinast 4:2.

Ameeriklased on võitnud sel alal neli viimast olümpiakulda, kusjuures nii PyeongChangis kui ka Pekingis alistati finaalis just Kanada koondis, kes sai viimati triumfeerida 2006. aastal Torinos.

Kolmel korral on paralümpial osalenud ka Eesti võistkond. Parimal juhul ehk 1998. aastal Naganos teeniti neljas koht.