VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia?

Laskesuusatamine
Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Otepääl. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi, reporter on Ivar Lepik.

Segateates läheb rajale 24 võistkonda, teiste seas ka Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Regina Ermits, Susan Külm. Hooaja avaetapil Östersundis oli Eesti 14., aga jaanuaris Nove Mestos tuli leppida 20. kohaga. Olümpiamängudel jäi tulemuseks 15. koht.

Segateatesõidus on sel hooajal jaganud paremad kohad Prantsusmaa ja Itaalia. Prantsusmaa oli parim Östersundis ja olümpial, Nove Mestos võitis Itaalia. Prantslased ja itaallased võitsid neilt võistlustelt vastavalt teised kohad.

Prantsusmaa eest sõidavad pühapäeval Oscar Lombardot, Fabien Claude, Justine Braisaz-Bouchet ja Oceane Michelon. Itaalia neliku moodustavad Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ja Hannah Auchentaller.

Östersundis tuli kolmandaks Norra kvartett, Nove Mestos suutis seda kodupubliku toel Tšehhi ja olümpiapronks kuulus Saksamaa nelikule.

Toimetaja: ERR Sport

laskesuusauudised

15:03

VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia? Uuendatud

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14.03

Külm: ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul

14.03

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

14.03

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

14.03

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka

13.03

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

12.03

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

sport.err.ee uudised

16:21

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

15:39

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

15:19

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

15:03

VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia? Uuendatud

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14:02

VAATA OTSE | Kas superkarika kaotanud Flora saab Kaljult revanši? Uuendatud

13:48

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

13:07

Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

12:07

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

11:19

Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

11:01

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

10:34

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

10:04

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

09:32

TÄNA OTSE | USA ja Kanada selgitavad veel ühe hokikulla saatuse

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

