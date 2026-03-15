TÄNA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia?

Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Otepääl. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi, reporter on Ivar Lepik.

Segateates läheb rajale 24 võistkonda, teiste seas ka Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Regina Ermits, Susan Külm. Hooaja avaetapil Östersundis oli Eesti 14., aga jaanuaris Nove Mestos tuli leppida 20. kohaga. Olümpiamängudel jäi tulemuseks 15. koht.

Segateatesõidus on sel hooajal jaganud paremad kohad Prantsusmaa ja Itaalia. Prantsusmaa oli parim Östersundis ja olümpial, Nove Mestos võitis Itaalia. Prantslased ja itaallased võitsid neilt võistlustelt vastavalt teised kohad.

Prantsusmaa eest sõidavad pühapäeval Oscar Lombardot, Fabien Claude, Justine Braisaz-Bouchet ja Oceane Michelon. Itaalia neliku moodustavad Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ja Hannah Auchentaller.

Östersundis tuli kolmandaks Norra kvartett, Nove Mestos suutis seda kodupubliku toel Tšehhi ja olümpiapronks kuulus Saksamaa nelikule.