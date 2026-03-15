VAATA OTSE | Otepääl toimub hooaja viimane paarissegateatesõit
Täna kell 13.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapil Otepääl, kus on kavas paarissegateatesõit. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi, reporter on Ivar Lepik.
Kokku läheb rajale 27 paari, teiste seas Eesti eest Mark-Markos Kehva ja Johanna Talihärm.
Norra eest sõidavad Sturla Holm Lägreid - Karoline Offigstad Knotten. Favoriitide hulka saab lugeda ka Prantsusmaa (Emilien Jacquelin - Camille Bened), Rootsi (Sebastian Samuelsson - Hanna Öberg), Itaalia (Lukas Hofer - Lisa Vittozzi), Saksamaa (Justus Strelow - Vanessa Voigt) ja Soome (Timo Seppälä - Suvi Minkkinen).
Senise hooaja jooksul on olnud kavas kaks paarissegateatesõitu: avaetapil Östersundis võitsid kodupubliku ees Sebastian Samuelsson - Ella Halvarsson ja jaanuaris Nove Mestos osutusid parimateks Minkkinen ja Seppälä. Ülejäänud esikolmikukohad jagunesid Prantsusmaa ja Norra paaride vahel.
Tegemist on ühtlasi ka hooaja viimase paarissegateatesõiduga.
