Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv

Kehva tuli esimesesest vahetusest 12. kohalt, Talihärm käis teises vahetuses trahviringil ja Eesti langes 18. positsioonile. Kehva tõstis Eesti aga kolmandas vahetuses 15. positsioonile ja Talihärm lõpetas 14. kohal. Kokku läks tuulises ilmas 19 varupadrunit ja kaotust võitjale kogunes 3.34,4.

Otepääl tegi suurepärase võistluse Norra paar Sturla Holm Lägreid - Karoline Offigstad Knotten (0+8; 40.39,3). Liidriks kerkiti teise vahetuse järel, kolmandas sõitis Lägreid korraliku vahe sisse ja neljandas andis Knotten veel hagu juurde.

Teise koha sai Rootsi paar Sebastian Samuelsson - Hanna Öberg (3+13; +1.38,1) ja kolmandaks tuli Soome (Tero Seppälä - Suvi Minkkinen; 1+15; +1.45,7). Neljas oli Saksamaa (3+17; +2.09,9), viies Poola (6+14; +2.15,2) ja kuues Itaalia (4+14; +2.16,5).

Koha eest pjedestaalil võistles ka Prantsusmaa (Camille Bened - Emilien Jacquelin), aga Jacquelin võttis ühes tiirus eksikombel kasutusele koguni neljanda varupadruni ja see tähendas diskvalifitseerimist.

Enne võistlust

Kokku läheb rajale 27 paari, teiste seas Eesti eest Mark-Markos Kehva ja Johanna Talihärm.

Norra eest sõidavad Sturla Holm Lägreid - Karoline Offigstad Knotten. Favoriitide hulka saab lugeda ka Prantsusmaa (Emilien Jacquelin - Camille Bened), Rootsi (Sebastian Samuelsson - Hanna Öberg), Itaalia (Lukas Hofer - Lisa Vittozzi), Saksamaa (Justus Strelow - Vanessa Voigt) ja Soome (Timo Seppälä - Suvi Minkkinen).

Senise hooaja jooksul on olnud kavas kaks paarissegateatesõitu: avaetapil Östersundis võitsid kodupubliku ees Sebastian Samuelsson - Ella Halvarsson ja jaanuaris Nove Mestos osutusid parimateks Minkkinen ja Seppälä. Ülejäänud esikolmikukohad jagunesid Prantsusmaa ja Norra paaride vahel.

Tegemist on ühtlasi ka hooaja viimase paarissegateatesõiduga.