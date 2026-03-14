Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

Narva United alistas teises poolfinaalis rahvaliiga meeskonna Võru FC Heliose 14:4. Kübaratrikiga sai hakkama Dmõtro Kalininskõi ning kaks väravat lõid Lev Lužin, Andrii Kidanov ja Anton Komarov. Narva klubi mängis karikafinaalis viimati 2017. aastal.

Tiitlikaitsja Bunker Partner jäi poolfinaalis Silla FC Phoenixi vastu 17. minutiks 0:2 kaotusseisu, kuid võitis lõpuks 5:3. Võitjate poolel kirjutati kaks väravat Keiber Josue Quevedo Reyese nimele, ühe korra said jala valgeks Eduardo Bruno Fernandes Silva, Denis Vnukov ja Edwin Stüf.

Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel jõudsid finaali Narva United FC ja Tallinna FC Bunker Partner.

