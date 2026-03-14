Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

Põhiturniiril esikoha saavutanud Rae ja viiendaks tulnud Viljandi kohtumine pakkus kolm ühepoolset geimi, kui avageim lõppes kodusaalis mänginud Rae 25:19 võiduga. Ka teises ja kolmandas geimis võõrustajate paremuses kahtlust ei tekkinud, kui külalised kogusid vastavalt 20 ja 16 punkti, mis tähendas kodupubliku lemmiku 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) mänguvõitu. Rae naiskond suurendas tänavuse hooaja omavaheliste mängude seisu neli-ühele, vahendab Volley.ee.

Mängu kokkuvõttes 45-protsendilist rünnakuefektiivsust näidanud koduvõistkond oli eriti hoos kolmandas geimis, lüües punktiks 54% rünnakutest. Viljandi esinduse rünnakuefektiivsus oli 30%. Võitjate arvele kogunes viis ja kaotajate kontosse üks blokipunkt ning serviässasid võõrustajatele viis ja külalistele neli. Servivigu tegi Rae naiskond vaid viis ja Viljandi seitse.

Rünnakul 44-protsendiliselt tegutsenud Kristel Allorg tõi võitjatele 16 (+12) punkti. Silvia Pertens lisas 12 ning Triinu Lamp ja Nette Peit üheksa punkti. Rae naiskonna juhendaja Raigo Tatrik andis mänguaega 11 ja Margit Keerutaja-Must samuti 11 mängijale. Viljandi naiskonna resultatiivseimaks tõusis üheksa punkti kogunud Ragne Dimitrijev. Erle Püvi ja Maria Allik assisteerisid seitsme punktiga. Kordust saab vaadata siin.

Seeria teine mäng on kavas 21. märtsil kell 17.30 Viljandi spordihoones. 21. märtsil avavad Tartu Ülikooli Spordihoones poolfinaalseeria Tartu Ülikool/Bigbank ja tiitlikaitsja TalTech/Nordaid.