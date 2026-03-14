Barrus sai Audentesest jagu ja pääses poolfinaali

Autor/allikas: Andri Tallo/Võru Barrus VK/Volley.ee
Laupäeval sai selgeks võrkpalli Eesti meistrivõistluste viimane poolfinalist, kui Võru Barrus Võrkpalliklubi alistas viiegeimilises mängus Audentes/Solarstone'i ja võitis veerandfinaalseeria mängudega 2:0.

Audentes/Solarstone'i noored tegid tänasest mängust põnevusetenduse ning Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp pidi võidu saavutamiseks kasutama oma parimaid mehi, kuigi alustas sarnaselt eilsele mitme põhimeheta, vahendab Volley.ee.

Lõpuks kerkis Barruse parimaks kapten Kristo Kollo, kes tõi 24 punkti (+17), Karl Jakobson lisas 13 (+10) ning Robin Kahu 12 silma (+4). Võru vastuvõtt oli 55% ja rünnak 46%, blokist saadi üheksa punkti ja servil löödi 15 ässa ning eksiti 14 pallingul.

Audentese parimaks tõusis Mati Juus 19 punktiga (+14), Mark Norman Soome lisas 17 (+7) ja Carl Kreek 14 punkti (+2). Audentese vastuvõtt oli 35% ja rünnak 41%, blokist saadi kaheksa ja servilt neli punkti (eksiti 19 servil).

Barrus kohtub poolfinaalis Pärnu Võrkpalliklubiga ning teises paaris lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Selver x TalTech. Seeriad algavad 18. ja 19. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

