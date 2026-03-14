Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

Otepääl peetavatest laskesuusatamise maailmameistrivõistlustest kujuneb seni üks suurimaid Eestis toimunud spordisündmusi, kus kümne võistluspäeva jooksul selgitatakse välja kaheksa individuaalset ning neli teatesõitude maailmameistrit.

"Eestis toimunud laskesuusatamise MK-etapid on näidanud, et eestlastel ja lähiriikide spordisõpradel on väga suur huvi Otepääl toimuvaid võistlusi külastada ning piletimüügi algust on pikisilmi oodatud," ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Tehvandil on maailmameistrivõistluste ajal võimalik vastu võtta ligikaudu 20 000 pealtvaatajat. Korralduskomitee eesmärgiks on pakkuda kõigile pealtvaatajatele ja sportlastele võimas ja vahetu spordielamus. "Maailmameistrivõistlused kujutavad endast korralduslikult kindlasti väljakutset, sest sündmus kestab pea kaks nädalat. Ootame publikut kohapeale, et üheskoos näidata, kui suured laskesuusatamise sõbrad me oleme," lisas Nigol.

"Koduste tippvõistluste korraldamine on nii spordiala arengu kui kohaliku kogukonna seisukohalt äärmiselt oluline. Need annavad sportlastele võimaluse võistelda kodupubliku ees ning pakuvad noortele inspireerivat võimalust näha oma silmaga maailma parimaid laskesuusatajaid, kelle sarnaseks ise tulevikus saada soovitakse," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna.

Pealtvaatajad saavad võistlusi jälgida erinevatelt tribüünidelt ja ka raja äärest, kuhu on paigaldatud ekraanid. "Olenevalt valitud tribüünist saab staadionil lähedalt näha starti, finišit ja lasketiiru. Rajal mööduvad sportlased pealtvaatajatest väga lähedalt, mis pakub eriti eheda elamuse," ütles Nigol. Lisaks tipptasemel spordisündmusele pakutakse külastajatele ka kultuuri- ja vabaajaprogrammi, mis on sobilik kogu perele.

Alates 14. märtsist on Piletilevis müügil kahe nädala pass, mis kehtib kogu maailmameistrivõistluste perioodi jooksul, nädalapassid, mis kehtivad kas esimesel või teisel nädalal, ning nädalavahetuse passid. Päevapiletid lisanduvad müüki 2026. aasta sügisel.