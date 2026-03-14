X!

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Autor/allikas: Brit Maria Tael
Järgmise aasta 10.-21. veebruaril toimuvad Otepääl Tehvandi spordikeskuses laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Alates tänasest, 14. märtsist on müügil MM-i kahe nädala, nädala ja nädalavahetuse passid.

Otepääl peetavatest laskesuusatamise maailmameistrivõistlustest kujuneb seni üks suurimaid Eestis toimunud spordisündmusi, kus kümne võistluspäeva jooksul selgitatakse välja kaheksa individuaalset ning neli teatesõitude maailmameistrit.

"Eestis toimunud laskesuusatamise MK-etapid on näidanud, et eestlastel ja lähiriikide spordisõpradel on väga suur huvi Otepääl toimuvaid võistlusi külastada ning piletimüügi algust on pikisilmi oodatud," ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol. 

Tehvandil on maailmameistrivõistluste ajal võimalik vastu võtta ligikaudu 20 000 pealtvaatajat. Korralduskomitee eesmärgiks on pakkuda kõigile pealtvaatajatele ja sportlastele võimas ja vahetu spordielamus. "Maailmameistrivõistlused kujutavad endast korralduslikult kindlasti väljakutset, sest sündmus kestab pea kaks nädalat. Ootame publikut kohapeale, et üheskoos näidata, kui suured laskesuusatamise sõbrad me oleme," lisas Nigol. 

"Koduste tippvõistluste korraldamine on nii spordiala arengu kui kohaliku kogukonna seisukohalt äärmiselt oluline. Need annavad sportlastele võimaluse võistelda kodupubliku ees ning pakuvad noortele inspireerivat võimalust näha oma silmaga maailma parimaid laskesuusatajaid, kelle sarnaseks ise tulevikus saada soovitakse," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna. 

Pealtvaatajad saavad võistlusi jälgida erinevatelt tribüünidelt ja ka raja äärest, kuhu on paigaldatud ekraanid. "Olenevalt valitud tribüünist saab staadionil lähedalt näha starti, finišit ja lasketiiru. Rajal mööduvad sportlased pealtvaatajatest väga lähedalt, mis pakub eriti eheda elamuse," ütles Nigol. Lisaks tipptasemel spordisündmusele pakutakse külastajatele ka kultuuri- ja vabaajaprogrammi, mis on sobilik kogu perele. 

Alates 14. märtsist on Piletilevis müügil kahe nädala pass, mis kehtib kogu maailmameistrivõistluste perioodi jooksul, nädalapassid, mis kehtivad kas esimesel või teisel nädalal, ning nädalavahetuse passid. Päevapiletid lisanduvad müüki 2026. aasta sügisel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

17:46

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

17:24

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

12.03

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

11.03

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

sport.err.ee uudised

17:46

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

17:24

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

17:06

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias Uuendatud

16:58

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat, Kuressaare avas võiduarve Uuendatud

16:42

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

16:12

Uspenski maadleb U-23 EM-il finaalikoha nimel

15:46

VAATA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu Uuendatud

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

14:20

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13:30

Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

10:01

Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

