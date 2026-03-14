Uspenski maadleb U-23 EM-il finaalikoha nimel

Uspenski alistas esmalt Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjani punktidega 6:1. Veerandfinaalis võitis eestlane punktidega 4:1 Horvaatia maadlejat Tomislav Brkanit.

Laupäeva õhtupoolikul toimuvas poolfinaalis tuleb Uspenskile vastu Valgevene esindaja Abubakar Haslahhanov, kes on kahe aasta tagune täiskasvanute EM-i pronksmedalist ning saavutas Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha.

Teised Eesti maadlejad laupäeval võite ei teeninud. Al-Bara Chopalaev (-63 kg) pidi lohutusringis tunnistama kreeklase Marios Kapantaisise 6:3 paremust, Artur Jeremejev (-72 kg) kaotas kaheksandikfinaalis 0:9 venelasele Rabil Askerovile ning Ekke Kõu Leitham (-82 kg) 0:5 rootslasele Alexander Johanssonile.

Askerov on jõudnud poolfinaali, seega on Jeremejevil veel lohutusringi võimalus. Leithami vastane kaotas veerandfinaalis ning seega eestlane edasi maadelda ei saa.