X!

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat, Kuressaare avas võiduarve

{{1773493380000 | amCalendar}}
Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Koduse jalgpalli Premium liiga teises voorus alistas FC Nõmme United laupäeval koduväljakul Pärnu JK Vapruse lausa 7:1.

Selleks hooajaks tagasi Premium liigasse tõusnud Nõmme United võitis Zakaria Beglarišvili ja Dacosta Owusu tabamustest avapoolaja 2:1, aga pani teisel kolmveerandtunnil püsti korraliku väravatesaju.

Henri Järvelaid ja Yosuke Morishige viisid teise poolaja esimese kaheksa minutiga kodumeeskonna 4:1 ette, Egert Õunapuu sahistas külaliste võrku 70. ja 74. minutil ning lõppskoori vormistas Ricky Chanda 80. minutil. Beglarišvili lisas oma tabamusele veel ka kolm resultatiivset söötu.

Avavoorus tiitlikaitsjale FC Florale 0:3 kaotanud Nõmme United võõrustab nädala pärast Tartu Tammekat, kes on kahe vooru järel punktideta. Laupäeval kaotas Tammeka võõral murul FC Kuressaarele 2:3.

Kuressaare asus 33. minutil Rasmus Talu väravast juhtima, kuid Pavel Marin ja Tristan Koskor viisid Tammeka järgmise kümne minutiga ette. 71. minutil viigistas seisu Andero Kivi ja kuus minutit hiljem vormistas Kuressaarele võidupunktid Jevgeni Demidovi tabamus.

Pühapäeval kohtuvad omavahel Paide Linnameeskond - Narva Trans, Harju Laagri - FCI Levadia ja FC Flora - Nõmme Kalju.

Toimetaja: Anders Nõmm

