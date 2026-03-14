Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

Eesti tennisist Ken Ink võitis Inglismaal Loughborough ITF J100 turniiri. Koos Edwin Averjanoviga jõudis ta finaali ka paarismängus, kus aga kaotati Briti paarile.

Reedel lõppenud turniiril Lexus Junior International Loughborough omasid eestlased kõrget asetust, Averjanov oli teise ning Ink kolmanda paigutusega, vahendab Tennisnet.ee. Kui avavoorus said mõlemad võidu, siis teises ringis pidi Averjanov tunnistama hollandlase Raul Clarijse paremust 6:1, 7:6 (5).

Ink sai teises ringis aga magusa 7:5, 6:3 revanši inglaselt Oliver Page'ilt, kellele ta nädal tagasi samas oli avaringis kaotanud. Seejärel alistas Ink Jesse Clarksoni (Suurbritannia) 6:2, 6:3 ning poolfinaalis ka Vincent Fletcheri (Suurritannia) 7:6 (3), 6:3.

Nii jõudis Ink finaali, olles kohtunud ainult saareriigi noormängijatega. Finaalis tuli vastaseks aga Prantsusmaal French Touch Academys treeniv 15-aastane ameeriklane Tomas Laukys (5), ent Ink oli ka temast selgelt parem, alistades vastase 6:1, 6:3.

Paarismängus oli esimest paigutust omanud Eesti duo avaringis parem brittidest Jan Janda - Kacper Laskowskist 6:4, 6:4, ka teises ringis alistati Briti paar Jaydan Mitchell - Leo Wright 6:1, 7:5. Poolfinaalis saadi jagu Belgia - Tšehhi paarist Nicolas Fays - Filip Ladman 7:5, 6:4. Finaalis tuli taas kohtuda Suurbritannia paariga Rhys Lawlor - Scott Watson ja nendele jäädi alla 5:7, 5:7.