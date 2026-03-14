Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

Romet Pajur Autor/allikas: Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
Horvaatias jätkuval Istrian Spring Touri (UCI 2.2) esimesel grupisõiduetapil (149,7 km) pälvis Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookie) 23. ja Rait Ärm (Energus Cycling Team) 29. koha.

Suures grupifinišis võidutses sakslane Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team U23), edestades tiimikaaslast Jespet Stianseni ja kaasmaalast Moritz Maussi (UAE Team Emirates Gen Z), vahendab EJL.ee.

"Mega kiire päev," tõdes Pajur võistluse järel. "Kogu aeg oli gaas peal ja paljud tiimid tahtsid sõitu raskeks teha. Korra see neil õnnestus, kuid lõpuks oli ikkagi grupp koos tänu meie ratturitele, kes viimase mineku kinni tõmbasid."

"Sprindis hoidsime tiimiga vasakut äärt, kus saime hästi hakkama, kuid viimasel 500 m tegin vea," jätkas Pajur. "Valisin vale poole, kust mõõda minna ja grupifinišis läheb iga väiksemgi viga kalliks maksma. Nii läks ka täna, kus jäingi gruppi kinni ja ei saanud sprinti alustada."

Kessler tõusid etapivõiduga uueks velotuuri üldliidriks. Stiansens (+0.02) jätkab teisena ja itaallane Francesco Baruzzi (Team Visma | Lease a Bike Development; +0.04) kolmandana. Pajur (+0.08) on 16. ja Ärm (+0.16) 111. kohal. Laupäeval sõidavad ratturid 131,9 kilomeetrit marsruudil Novigrad – Motovun.

Kreekas peetaval Rhodes Powered by Rodos Palace velotuuri (UCI 2.2) esimesel grupisõiduetapil (154,7 km) teenis võidu itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team; 3:39.29). Suures grupifinišis sai teise koha Reinardt Janse van Renseburg (Tshenolo Pro Cycling Team) ja kolmanda Marco Manenti (Bardiani CSF 7 Saber). Võitja tiimikaaslane Norman Vahtra finišeeris 54. positsioonil. Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) tulemust kirja ei saanud.

Etapivõit kergitas Konychevi esimeseks ka üldarvestuses. Tema kannul jätkavad Janse van Renseburg (+0.02) ja Cameron Rogers (Ineos Grenadiers Racing Academy; +0.03). Vahtra on 15. kohal (+0.09). Laupäeval sõidetakse 158,6-kilomeetrine etapp marsruudil Rhodes – Kalithies.

Toimetaja: Anders Nõmm

