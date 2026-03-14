Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

Kodumeeskond (18-13) kaotas avapoolaja üheksa punktiga, aga võitis kolmanda veerandaja siis 28:14 ning tegi otsustaval perioodil 63:67 kaotusseisust 12:0 vahespurdi, misjärel viimasel minutil edu enam käest ei antud.

Chima Moneke viskas võitjate kasuks 21 punkti, Jordan Nwora lisas 14 ning Ebuka Izundu 13 punkti. Codi Miller-Mcintyre jõudis lähedale kolmikduublile, kui sai kirja 10 punkti, 12 resultatiivset söötu ja 8 lauapalli. Fenerbahce (22-8) resultatiivseim oli 16 punkti visanud Wade Baldwin.

Enne reedet oli tiitlikaitsja Fenerbahce kõigi sarjade peale võitnud juba 19 mängu järjest, Euroliigas oli nende võiduseeria veninud üheksamänguliseks. Viimati pidi Türgi hiid vastaste paremust tunnistama 8. jaanuaril, kui Euroliigas jäädi alla Dubai meeskonnale.

Hooaja alguses tabelit juhtinud Tel Avivi Hapoel (18-11) alistas võõrsil Barcelona(17-14) 80:75, Milano Olimpia (16-15) sai kodusaalis 96:87 võidu tabelirivaali Tel Avivi Maccabi (14-16) üle.