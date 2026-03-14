VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

Eesti naiste korvpallikoondis peab laupäeva õhtul EM-valiksarja viienda kohtumise, kui mängib Ljubljanas võõrustaja Sloveeniaga. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.20, kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin. Teist poolaega näeb ka ETV2 ekraanil.

Viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Sloveenia võitis novembris Tallinnas toimunud mängu avaveerandi 33:17, aga ülejäänud kolm perioodi püsis Eesti hästi mängus ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Lõpuks tuli vastu võtta 65:87 kaotus.

"Alustada tuleb paremini ja siis miks mitte siin järgmine kord võimalus ka selline mäng ära võtta. Tuleb ikka 40 minutit kokku panna," rääkis tollase mängu järel kogenud koondislane Kadri-Ann Lass. Mailis Pokk ja Anna Gret Asi viskasid sügisel Eesti kasuks 11 punkti, Asi lisas ka viis lauapalli ja sama palju korvisööte.

Sloveeniat vedas tolles mängus 22 punkti visanud 194-sentimeetrine Eva Lisec, kes teenib leiba Venemaal Jekaterinburgis ja on vastaste rivistuses ka nüüd. Sarnaselt Eestile on nooruslik koosseis ka võõrustajatel: kui Eesti võistkonna keskmine vanus on 23,8 aastat, siis Sloveenial 22,5.

Viimati Lätilt suure kaotuse saanud Sloveenia Eesti peatreeneri Toomas Annuki sõnul laupäeval pehmelt mängima ei hakka, sest püüab jätkuvalt alagrupist edasipääsu. Tiim peab olema valmis vastase agressiivseks surveks.

"Kindlasti mitte siin surve alla jääda, üksteist aidata ja toetada rünnakul ja kaitses, palli liigutada rünnakul omavahel," loetles ta eduka mängu eelduseid. "Seal peaks ka mõned meie eelised ikkagi välja tulema. Tuleb enesekindlust näidata väljakul ja eks lõpus näeb, mis need seisud on."