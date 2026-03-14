TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

Eesti naiste korvpallikoondis peab laupäeva õhtul EM-valiksarja viienda kohtumise, kui mängib Ljubljanas võõrustaja Sloveeniaga. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.20, kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin. Teist poolaega näeb ka ETV2 ekraanil.

Viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Sloveenia võitis novembris Tallinnas toimunud mängu avaveerandi 33:17, aga ülejäänud kolm perioodi püsis Eesti hästi mängus ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Lõpuks tuli vastu võtta 65:87 kaotus.

"Alustada tuleb paremini ja siis miks mitte siin järgmine kord võimalus ka selline mäng ära võtta. Tuleb ikka 40 minutit kokku panna," rääkis tollase mängu järel kogenud koondislane Kadri-Ann Lass. Mailis Pokk ja Anna Gret Asi viskasid sügisel Eesti kasuks 11 punkti, Asi lisas ka viis lauapalli ja sama palju korvisööte.

Sloveeniat vedas tolles mängus 22 punkti visanud 194-sentimeetrine Eva Lisec, kes teenib leiba Venemaal Jekaterinburgis ja on vastaste rivistuses ka nüüd. Sarnaselt Eestile on nooruslik koosseis ka võõrustajatel: kui Eesti võistkonna keskmine vanus on 23,8 aastat, siis Sloveenial 22,5.

Viimati Lätilt suure kaotuse saanud Sloveenia Eesti peatreeneri Toomas Annuki sõnul laupäeval pehmelt mängima ei hakka, sest püüab jätkuvalt alagrupist edasipääsu. Tiim peab olema valmis vastase agressiivseks surveks.

"Kindlasti mitte siin surve alla jääda, üksteist aidata ja toetada rünnakul ja kaitses, palli liigutada rünnakul omavahel," loetles ta eduka mängu eelduseid. "Seal peaks ka mõned meie eelised ikkagi välja tulema. Tuleb enesekindlust näidata väljakul ja eks lõpus näeb, mis need seisud on."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

12:31

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

13.03

Keila Coolbeti hooaeg Eesti-Läti liigas kulmineerus kaotusega Riia Zellile

13.03

Peatreener enne mängu Sloveeniaga: peame oma relvad teistmoodi välja võtma

13.03

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

13.03

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

13.03

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

12.03

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

12.03

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12.03

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

12.03

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust

11.03

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

videod

sport.err.ee uudised

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

12:31

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

10:54

TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

10:28

TÄNA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu

10:01

Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

09:06

Unelmate vastasseis toimub pesapalli MM-il poolfinaalis

08:33

Pank teenis U-23 EM-il ühe võidu, Chopalaev jätkab lohutusringis

08:15

TÄNA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva

13.03

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

13.03

Keila Coolbeti hooaeg Eesti-Läti liigas kulmineerus kaotusega Riia Zellile

13.03

Peatreener enne mängu Sloveeniaga: peame oma relvad teistmoodi välja võtma

13.03

Saku Sporting võitis oma esimese superkarika

13.03

ETV spordisaade, 13. märts

loetumad

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

13.03

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

08:15

TÄNA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo