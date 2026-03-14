Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal

Autoralli MM-sarja kolmandal etapil Keenias läks laupäevasele hoolduspausile liidrina Oliver Solberg (Toyota), kes pidi aga seejärel ralli koos meeskonnakaaslaste Sebastian Ogier' ning Elfyn Evansiga pooleli jätma.

Solberg alustas laupäevast võistluspäeva vaid ühesekundilise eduga Sebastien Ogier' ees, kolmas tiimikaaslane Evans kaotas kolmandana 20,5 sekundit. Prantslane pidi aga päeva avakatsel rehvi vahetama ning kaotas ligi kaks minutit.

11. katse võiduga kasvatas Solberg oma edu Evansi ees 23,6 sekundile ning kuigi Evans suutis sellest järgmisel katsel ühe sekundi kärpida, sai hommikune viimane kiiruskatse waleslase jaoks kurva lõpu: MM-sarja üldliider lõhkus viis kilomeetrit pärast Sleeping Warriori katse algust tagavedrustuse ning pidi päeva pooleli jätma.

Raskustes oli ka Solberg, kes jõudis katse finišisse mudase esiklaasiga ning kaotas Ogier'le minutiga. Pärastlõunaks oli kaks järjestikust katsevõitu teeninud prantslane Solbergi edu kahandanud 42,6 sekundile.

Sellega ei olnud draama aga veel lõppenud, sest ülesõidul katkestasid mootoriprobleemide tõttu nii Solberg kui Ogier.

"Viimane katse oli üsna mudane ja keeruline, muda tungis mootorisse ning lõhkus mõlema masina generaatori," kommenteeris Toyota tiimipealik Juha Kankkunen. "Oliveril olid ka probleemid käigukastiga. Olen Keenias nii palju kordi olnud, et midagi sellist ei üllata mind. Tingimused on nii karmid, muda võib igale poole sattuda. Muda on nagu tsement, mis lõhub väikeseid detaile väga lihtsalt."

Toyota suure tagasilöögi järel juhib rallit Takamoto Katsuta, kellel on Hyundai meeste Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux' ees veidi enam kui minutiline edu.

Rally2 masinate arvestuses jätkab liidrikohal Robert Virves (Škoda). Eestlane kaotas päeva avakatsel Andreas Mikkelsenile kolmandana viis sekundit, 12. katsel pidi ta norralase paremust tunnistama vaid 0,1 sekundiga. Kokkuvõttes on Virvese edu Gus Greensmithi (Toyota) ees 17,2 sekundit.