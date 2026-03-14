Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies

Takamoto Katsuta Keenia MM-rallil. Autor/allikas: TGR_WRC/X
Autoralli MM-sarja kolmandal etapil Keenias hoiab laupäeva õhtuks esikohta Takamoto Katsuta (Toyota). Robert Virves (Škoda) jätkab WRC2-s liidrina ja on absoluutarvestuses viies.

Oliver Solberg (Toyota) alustas laupäevast võistluspäeva vaid ühesekundilise eduga Sebastien Ogier' ees, kolmas tiimikaaslane Elfyn Evans kaotas kolmandana 20,5 sekundit. Prantslane pidi aga päeva avakatsel rehvi vahetama ning kaotas ligi kaks minutit.

11. katse võiduga kasvatas Solberg oma edu Evansi ees 23,6 sekundile ning kuigi Evans suutis sellest järgmisel katsel ühe sekundi kärpida, sai hommikune viimane kiiruskatse waleslase jaoks kurva lõpu: MM-sarja üldliider lõhkus viis kilomeetrit pärast Sleeping Warriori katse algust tagavedrustuse ning pidi päeva pooleli jätma.

Raskustes oli ka Solberg, kes jõudis katse finišisse mudase esiklaasiga ning kaotas Ogier'le minutiga. Pärastlõunaks oli kaks järjestikust katsevõitu teeninud prantslane Solbergi edu kahandanud 42,6 sekundile. Sellega ei olnud draama aga veel lõppenud, sest ülesõidul katkestasid mootoriprobleemide tõttu nii Solberg kui Ogier.

"Viimane katse oli üsna mudane ja keeruline, muda tungis mootorisse ning lõhkus mõlema masina generaatori," kommenteeris Toyota tiimipealik Juha Kankkunen. "Oliveril olid ka probleemid käigukastiga. Olen Keenias nii palju kordi olnud, et midagi sellist ei üllata mind. Tingimused on nii karmid, muda võib igale poole sattuda. Muda on nagu tsement, mis lõhub väikeseid detaile väga lihtsalt."

Toyota suure tagasilöögi järel tõusis lõunapausiks liidrikohale Katsuta, kes näitas pärastlõunal nii 14. kui ka 15. kiiruskatsel paremuselt teist aega ning kasvatas edumaa teise koha hõivanud Adrien Fourmaux (Hyundai) ees ligi pooleteisele minutile.

Fourmaux tõi 14. katselt Hyundaile esimese esikoha. Tema tiimikaaslane Thierry Neuville lõhkus karmidel teedel lausa kolm rehv ja oli sunnitud katkestama.

Viimasena laupäeval kavas olnud 16. katse tühistati raskete rajaolude tõttu. Katsutale ja Fourmaux'le järgnevad kokkuvõttes Sami Pajari (Toyota; +5.29,1) ja Esapekka Lappi (Hyundai; +6.18,5).

"Sellisel viisil rallit sõita on väga stressirohke," ütles oma esimest MM-ralli võitu jahtiv Katsuta võistluspäeva järel. "Oluliselt lihtsam on võidelda kümnendsekundite nimel. Minu auto on juba kolm päeva hakkama saanud. Peame samamoodi jätkama," lisas jaapanlane.

Rally2 masinate arvestuses jätkab liidrikohal Robert Virves, kes on ühtlasi absoluutarvestuses viies. Eestlane kaotas päeva avakatsel Andreas Mikkelsenile kolmandana viis sekundit, 12. katsel pidi ta norralase paremust tunnistama vaid 0,1 sekundiga. WRC2 jaoks tühistatud 13. jõuproovi järel näitas Virves 14. katsel enda klassis teist ja 15. katsel viiendat aega.

Virves edestab pühapäevase võistluspäeva eel lähimat konkurenti Gus Greensmithi (Toyota) 55,3 sekundiga. Nendele järgnev paraguaylane Fabrizio Zaldivar jääb eestlasest maha minuti ja ühe sekundiga.

Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset, punktikatsele starditakse kell 12.15.

Toimetaja: ERR Sport

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

