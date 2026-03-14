TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

Kodusel Otepää MK-etapil sprindis esmakordselt esikümnesse jõudnud laskesuusataja Susan Külm on laupäeval stardis naiste 10 km jälitussõidus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi ning reporteriks on Ivar Lepik.

29-aastane Külm läbis reedeses naiste sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja kaotas võitnud prantslannale Julia Simonile ühe minuti ja üheksa sekundiga. Enne seda nädalat oli Külma senine karjääri parim koht eelmise hooaja Ruhpoldingi tavadistantsi 12. positsioon.

Külm on ühtlasi ainus jälitussõitu pääsenud Eesti naine: Regina Ermits oli sprindis 74., Kretel Kaljumäe 89. ja Johanna Talihärm 101.

Simonist vaid kolm sekundit hiljem läheb laupäeval rajale Lisa Vittozzi, pärast seda on vahed juba suuremad. Lou Jeanmonnot stardib koondisekaaslasest 23 sekundit hiljem, omakorda kaks sekundit hiljem pääseb rajale Janina Hettich-Walz ning Oceane Michelon alustab viiendana juba 39 sekundit pärast Simoni.

Vahetult enne ja pärast Külma saavad stardi naabrid, kui 20-aastane lätlanna Estere Volfa alustab võistlust üks sekund enne ja Milano Cortina OM-il jälitussõidu pronksi võitnud Suvi Minkkinen üks sekund pärast eestlannat.