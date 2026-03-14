TÄNA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu

Milano Cortina paralümpial mängivad laupäeval ratastoolikurlingu segavõistkondade turniiri finaalis Hiina ja Kanada. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16, kommenteerivad Karl Kukner ja Signe Falkenberg.

Mõlemad segavõistkondade turniiri poolfinaalid olid tasavägised: Kanada oli Lõuna-Korea vastu viimase vooru eel 5:7 kaotusseisus, aga teenis kolm punkti ja sai 8:7 võidu; Hiina ja Rootsi olid viimase vooru eel 6:6 viigis ning otsustava punkti teenisid hiinlased.

Neli aastat tagasi Pekingis võitis Hiina koosseisus Wang Haitao, Chen Jianxin, Zhang Mingliang, Yan Zhuo ja Sun Yulong finaalis Rootsit ning Kanada pidi leppima pronksiga. Sellel olümpial on Suni asemel Hiina koosseisus Li Nana. Hiina võistkond oli võidukas ka 2018. aasta olümpial.

Teine ratastoolikurlingu medalikomplekt on nendel mängudel juba välja jagatud, kui Wang Meng ja Yang Jinqiao alistasid esmakordselt toimunud segapaaride turniiri finaalis Lõuna-Korea duo 9:7. Konkurentsis olid ka Kätlin Riidebach - Ain Villau, kes said seitsmest mängust kaks võitu.